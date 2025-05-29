Хочешь стать полицейским в Латвии - докажи свою лояльность! Но как ее проверяют?

Кроме того, лояльность проверяется не однократно, а регулярно — как в период учебы, так и на протяжении всей службы. Хоменко уверен в компетентности Государственной полиции в вопросах проверки лояльности. "Экспертиза Государственной полиции в этой области огромна, и сотрудничество между службами очень тесное", — отметил он, подчеркнув, что все действуют незамедлительно, если возникает хоть малейшее сомнение в лояльности кандидата или сотрудника. "Мы тогда действуем немедленно", — подтвердил он.