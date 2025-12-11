"Посадите в лодку и отправите дрейфовать в море?" В Сейме рассматривают инициативу о лишении гражданства за нелояльность
Сейм Латвии передал инициативу жителей о высылке нелояльных государству лиц и лишении их гражданства на рассмотрение Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
Парламентарии в четверг решили передать инициативу жителей об изгнании нелояльных государству лиц Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции для дальнейшего рассмотрения.
Инициатива, подписанная жителями, призывает срочно разработать новый закон или внести поправки в существующие нормативные акты, чтобы обеспечить высылку лиц, нелояльных Латвиии, и лишение их латвийского гражданства.
Авторы инициативы подчеркивают, что это укрепит самосознание латышей и подтвердит неделимость государства в вопросах национальных ценностей, территории, законов и языка.
Депутат Рижской думы Евгения Шафранек в соцсетях описала то, как проходили дебаты по данному вопросу.
"64 голосами «за» и 16 «против» только что передано для дальнейшего рассмотрения.
Коротко, как прошли дебаты, в которых участвовало три депутата:
Линда Лиепиня: полный абсурд, а не предложение. Да и куда вы будете высылать людей? Посадите в лодку и отправите дрейфовать в море?
Виктория Плешкалне: это охота на ведьм. Будете лишать гражданства тех, кто непатриотично ездит к стоматологу в Литве или покупает кофе за границей?
Гатис Лиепиньш: эта инициатива появилась после начала войны, когда у советских памятников собирались нелояльные Латвии люди и открыто ненавидели наше государство. Надо им помочь уехать из страны. А если вы против этой инициативы, то советский менталитет в вас неискореним".
При этом критики инициативы не раз указывали, что обосновать ее введение юридически будет крайне сложно. В Конституции Латвии прописано, что лишить человека латвийского гражданства возможно только в том случае, если оно не единственное. В Европе отношение к лишению гражданства осторожное и ограничительное, с акцентом на предотвращение безгражданства, согласно международным конвенциям, таким как Европейская конвенция о гражданстве. Основное правило – никто не должен становиться лицом без гражданства.