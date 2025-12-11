"Посадите в лодку и отправите дрейфовать в море?" В Сейме рассматривают инициативу о лишении гражданства за нелояльность

При этом критики инициативы не раз указывали, что обосновать ее введение юридически будет крайне сложно. В Конституции Латвии прописано, что лишить человека латвийского гражданства возможно только в том случае, если оно не единственное. В Европе отношение к лишению гражданства осторожное и ограничительное, с акцентом на предотвращение безгражданства, согласно международным конвенциям, таким как Европейская конвенция о гражданстве. Основное правило – никто не должен становиться лицом без гражданства.