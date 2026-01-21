Буданов раскрывает детали сотрудничества Москвы и Пекина: "Россия попадает в руки Китая"
Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Китай с начала войны в Украине не передал Российской Федерации никакого оружия.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Китай получил выгоду от санкций против России, однако до сих пор не передал ей ни одного вида вооружений, сообщает портал Novini.LIVE.
Он утверждает, что Пекин воспользовался отказом Москвы от западных технологий и ее отчаянной потребностью в электронике, микросхемах, станках и других компонентах для производства оружия. Буданов отметил, что Россия нашла надежного поставщика в Китае, а Китай стал прибыльным партнером. Кроме того, Москва платила за эти поставки значительно больше, чем другие страны, что позволило Пекину получать «сверхприбыль».
Одновременно Китай усиливал свое влияние на Кремль, используя тот факт, что давление западных санкций привело Россию к зависимости от восточного партнера.
«Чем больше санкций действовало извне, тем больше Россия попадала в руки Китая, что сейчас всем ясно видно», — подчеркнул Буданов.
Он также добавил, что, несмотря на обмен военными технологиями между странами, Китай по-прежнему не передал России никакого оружия. По его словам, Пекин фактически «поглощает» соседа, и россиянам становится все труднее это игнорировать.