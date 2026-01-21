Буданов раскрывает детали сотрудничества Москвы и Пекина: "Россия попадает в руки Китая"

Он утверждает, что Пекин воспользовался отказом Москвы от западных технологий и ее отчаянной потребностью в электронике, микросхемах, станках и других компонентах для производства оружия. Буданов отметил, что Россия нашла надежного поставщика в Китае, а Китай стал прибыльным партнером. Кроме того, Москва платила за эти поставки значительно больше, чем другие страны, что позволило Пекину получать «сверхприбыль».