Кто, если не мы? Начат сбор пожертвований для поддержки жителей улицы Баускас после взрыва газа
2 января 2026 года трагический взрыв потряс многоквартирный дом в Риге по адресу улица Баускас, 15. Семьдесят четыре семьи лишились своих квартир и всего имущества. По совместной просьбе жителей дома благотворительная организация Ziedot.lv начинает сбор пожертвований.
До получения заключения строительной экспертизы о безопасности здания жителям запрещено посещать свои квартиры, чтобы спасти имущество, которое еще не пострадало от взрыва и мороза. В то же время жильцам дома необходимо продолжать покрывать расходы на охрану здания и ограждение территории, а также необходимые затраты на ликвидацию последствий взрыва. Эти расходы люди не в состоянии покрыть собственными силами, поэтому все пожертвования будут направлены на покрытие неотложных расходов жителей дома — на охрану, ограждение территории, устранение последствий взрыва, а также на другие затраты, необходимые для обеспечения безопасности и помощи семьям в этой чрезвычайной ситуации.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.
Ziedot.lv призывает каждого не оставаться равнодушным и оказать поддержку жителям дома на Баускас, 15, которые в настоящее время остались без жилья. Пожертвовать можно на сайте Ziedot.lv, выбрав проект «Atbalsts Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem».
Пожертвовать можно:
- на портале Ziedot.lv с помощью интернет-банка или платежной карты: ziedot.lv/bauskasiela
- в любом банковском отделении на счет Ziedot.lv, указав цель «Atbalsts Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem».