Кто, если не мы? Начат сбор пожертвований для поддержки жителей улицы Баускас после взрыва газа

До получения заключения строительной экспертизы о безопасности здания жителям запрещено посещать свои квартиры, чтобы спасти имущество, которое еще не пострадало от взрыва и мороза. В то же время жильцам дома необходимо продолжать покрывать расходы на охрану здания и ограждение территории, а также необходимые затраты на ликвидацию последствий взрыва. Эти расходы люди не в состоянии покрыть собственными силами, поэтому все пожертвования будут направлены на покрытие неотложных расходов жителей дома — на охрану, ограждение территории, устранение последствий взрыва, а также на другие затраты, необходимые для обеспечения безопасности и помощи семьям в этой чрезвычайной ситуации.