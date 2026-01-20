К владельцам латвийских квартир и домов обратились с сообщением в связи с уплатой налога на недвижимость
В настоящее время самоуправления рассчитывают налог на недвижимое имущество (ННИ) на 2026 год и в конце января начнут поэтапную рассылку уведомлений о его уплате. Владельцев недвижимости, которые по-прежнему получают уведомления о ННИ в почтовые ящики, призывают перейти на получение этих уведомлений в электронном виде.
Физическим и юридическим лицам, активировавшим официальный электронный адрес, не требуется выполнять никаких дополнительных действий — самоуправление автоматически направит уведомления о платеже ННИ по официальному электронному адресу.
В 2021 году только 25,5% уведомлений о платеже ННИ для физических лиц направлялись в электронном виде, в 2024 году — уже 41,9%, а в 2025 году — 52,1%.
В 2025 году ряд самоуправлений превысили порог в 60% по доле электронно доставленных уведомлений о платеже ННИ для физических лиц. Этого удалось добиться в Адажском, Кулдигском, Кекавском, Марупском, Олайнском, Прейльском, Саулкрастском и Тукумском краях.
Если у жителя не активирован государственный официальный электронный адрес, на портале http://www.epakalpojumi.lv всего за несколько минут можно подать заявку на получение уведомлений о платеже ННИ по электронной почте.
Если у владельца недвижимости отсутствуют средства электронной аутентификации, заявление на электронное получение уведомлений о платеже ННИ можно заполнить в центрах обслуживания клиентов самоуправлений. Если недвижимость находится в разных самоуправлениях, заявление необходимо подать в каждое самоуправление отдельно.