После Tails закроется и Barents: в январе Рига теряет второй ресторан из Michelin Guide
В Старой Риге, на улице Смилшу, будет закрыт ресторан и бар Barents, включенный в международный гастрономический путеводитель Michelin Guide, подтвердила агентству LETA директор ресторана и бара Лаура Подгурска. По ее словам, последним рабочим днем заведения станет 31 января.
Таким образом, это будет второй ресторан в Латвии, включенный в Michelin Guide, который закроется в январе этого года. Как сообщалось ранее, 12 января, в Риге прекратил работу ресторан морепродуктов Tails на улице Антонияс.
Подгурска пояснила, что основная причина закрытия — недостаточный поток туристов в течение года. Она добавила, что в 2025 году ресторан был заметно заполнен во время крупных мероприятий, например, во время чемпионата Европы по баскетболу, рождественской ярмарки и Ресторанной недели, однако в остальное время заполнить ресторан высокого класса туристами сложно. «При этом местные жители, к сожалению, не могут позволить себе регулярно посещать рестораны высокого класса», — отметила она.
Директор также подчеркнула, что в заведениях такого уровня высоки расходы на персонал, поскольку требуются опытные профессионалы. «При нестабильном спросе общий объем затрат очень высок», — добавила Подгурска.
При этом она подтвердила, что винный магазин компании Barents Wine Collectors на улице Элизабетес, 41 в Риге продолжит работу.
Ресторан Barents был включен в раздел Michelin Selected Restaurants в путеводителе за 2024, 2025 и 2026 годы.
По данным Firmas.lv, SIA Food Society, которая управляет рестораном, баром и магазином Barents, зарегистрирована в 2017 году, ее основной капитал составляет 1,35 млн евро. Компания поровну принадлежит Эдгарсу Задушко и Айгарсу Зелменису. В 2023 году оборот предприятия составил 1,654 млн евро, а убытки — 301 264 евро. Более свежие финансовые данные не опубликованы.
По данным Службы государственных доходов (VID), на 16 января у компании не было зарегистрировано задолженности по администрируемым VID налогам.