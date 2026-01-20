После Tails закроется и Barents: в январе Рига теряет второй ресторан из Michelin Guide

Подгурска пояснила, что основная причина закрытия — недостаточный поток туристов в течение года. Она добавила, что в 2025 году ресторан был заметно заполнен во время крупных мероприятий, например, во время чемпионата Европы по баскетболу, рождественской ярмарки и Ресторанной недели, однако в остальное время заполнить ресторан высокого класса туристами сложно. «При этом местные жители, к сожалению, не могут позволить себе регулярно посещать рестораны высокого класса», — отметила она.