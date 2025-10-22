Звезда, которая осветила кухню: латвийские шеф-повара о жизни после признания Michelin

Силис также рассказал, что оборот ресторана за год значительно вырос. После получения звезды в прошлом году все столики были забронированы на три месяца вперёд буквально за сутки. «Первая половина этого года прошла в том же ритме, а сейчас, осенью, мы видим, что спрос стабилизировался и выровнялся», — добавил он.