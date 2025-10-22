Звезда, которая осветила кухню: латвийские шеф-повара о жизни после признания Michelin
Звезда Michelin не только принесла признание, но и стала толчком к бурному развитию латвийских ресторанов. Шеф-повара John Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen признаются: награда — не самоцель, но подтверждение того, что латвийская кухня уверенно закрепляется на международной гастрономической карте.
Полученная от международного гастрономического гида Michelin Guide звезда дала мощный импульс развитию ресторана John Chef’s Hall, рассказал шеф-повар заведения Кристап Силис. Он отметил, что особенно рад сохранению звезды в этом году, хотя никаких ожиданий от результатов не имел. «Моя цель никогда не была — получить награду. Это было скорее мечтой, казавшейся невозможной», — признался Силис.
По его словам, работа ресторана не строится вокруг “мишленовских” оценок: «Наша команда каждый день старается быть лучше и дарить гостям лучший опыт — не по стандартам Michelin, а по нашим собственным амбициям и принципам», — подчеркнул шеф-повар.
Силис также рассказал, что оборот ресторана за год значительно вырос. После получения звезды в прошлом году все столики были забронированы на три месяца вперёд буквально за сутки. «Первая половина этого года прошла в том же ритме, а сейчас, осенью, мы видим, что спрос стабилизировался и выровнялся», — добавил он.
Тем временем владелец и шеф-повар ресторана Max Cekot Kitchen Максим Цекот заявил агентству LETA, что его команда всегда стремится к высшему результату, поэтому, разумеется, хотелось получить больше, чем одну звезду. «Но и сохранение результата — большое достижение. Это значит, что три года подряд ресторан удерживает высокий уровень качества», — отметил Цекот.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что MICHELIN представил новый ресторанный гид по Латвии 2026 года. В свежем издании рекомендованы 34 ресторана по всей стране, куда включены также три новых участника.