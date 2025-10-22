От Риги до Цесиса: MICHELIN назвал 34 лучших ресторана Латвии в гиде 2026 года
MICHELIN представил новый ресторанный гид по Латвии 2026 года. В свежем издании рекомендованы 34 ресторана по всей стране, куда включены также три новых участника.
В третьем издании гида MICHELIN по Латвии рекомендованы 34 ресторана: 27 — в Риге и 7 — в других городах страны. В руководстве выделены два ресторана с одной звездой MICHELIN и пять заведений, удостоенных награды Bib Gourmand за выдающееся качество кухни.
Звезды MICHELIN
Звезды MICHELIN присуждаются ресторанам, которые предлагают выдающуюся кухню по пяти критериям: качество ингредиентов, гармония вкусов, мастерство приготовления, индивидуальность шеф-повара и стабильность уровня качества на протяжении времени.
Рижские рестораны JOHN Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen сохраняют свои звезды MICHELIN и в 2026 году.
Новые награды Bib Gourmand
Награда Bib Gourmand присуждается ресторанам, которые предлагают высококачественную еду по отличной цене. В 2026 году к списку добавился один новый ресторан, а другой подтвердил свою позицию в гиде.
Первый новичок — SMØR Bistro в Риге, спрятанный немного в стороне от городского шума. Это современное заведение в тёплых терракотовых тонах с мраморными столами. В меню — классические французские рецепты, дополненные международными вкусами, особенно скандинавскими: на обед — сморреброды, на ужин — изысканные блюда из свежих ингредиентов. В меню также есть блюда для компании, например, запечённая камбала по доступной цене. SMØR Bistro также стал лауреатом специальной награды MICHELIN.
Ресторан H.E. Vanadziņš Cēsis, уже ранее включённый в гид, вновь подтвердил свой статус. За традиционным фасадом скрывается современное пространство с дружелюбной атмосферой и уютной террасой. Меню небольшое, но ориентированное на местные и сезонные продукты, что чувствуется и в баре, где используются домашние ингредиенты для безалкогольных напитков и коктейлей. К этому добавляются демократичные цены и возможность остаться в комфортабельных номерах отеля.
Они присоединились к трём ресторанам, сохранившим свои награды Bib Gourmand:
- Milda, Рига
- Shōyu, Рига
- Snatch, Рига
Новые рестораны в основном списке MICHELIN
В этом году основная подборка включает 27 ресторанов, из которых два вошли в гид впервые.
The Catch (Рига) — ресторан с изогнутыми кирпичными потолками, «брат» отмеченного Bib Gourmand заведения Snatch. Главный зал с видом на мраморную суши-стойку наполнен живой атмосферой и разговорами гостей, но для любителей спокойствия есть отдельное уютное пространство за занавесом. Меню предлагает японские блюда — от нежных суши и хрустящей темпуры до тёплых супов и блюд, приготовленных на гриле. Команда отличается энергией и профессионализмом, а коктейли удивляют вкусом и цветом.
Māsa (Рига) — ресторан в сердце Центра с минималистичным интерьером в спокойных серо-бежевых тонах и светлом дереве. Здесь подают тщательно приготовленные коктейли и небольшие закуски, за которыми следуют насыщенные основные блюда. Хотя основа меню — латвийские продукты, вдохновение черпается из средиземноморской и азиатской кухонь, создавая космополитичный, но укоренённый в местных традициях опыт.
Специальные награды MICHELIN 2026
Помимо звёзд и Bib Gourmand, MICHELIN отмечает выдающихся личностей и команды, которые делают визит в ресторан по-настоящему незабываемым.
Победители этого года:
Открытие года — Каспар Барсуков, ресторан SMØR Bistro. Название SMØR («масло» по-датски) отсылает к опыту шефа в Скандинавии и его любви к французской кухне, где масло играет ключевую роль. После возвращения домой он открыл стильное бистро, где подаёт сморреброды на обед и классические французские блюда на ужин.
Лучший молодой шеф-повар — Тимофей Монахов, ресторан Season. Расположенный в отеле Grand Palace Hotel, ресторан Seasons отражает смену времён года. Монахов сочетает классические вкусы с современными акцентами, создавая визуально яркие блюда, вдохновлённые искусством Марка Ротко.
Премия за лучший сервис — Сергей Шипоров и команда ресторана The Catch. Здесь всё продумано: мягкое освещение, душевная атмосфера и команда, превращающая вечер в безупречное удовольствие от первого до последнего блюда.
Премия сомелье — Ивар Калниньш, ресторан Riviera. Атмосфера ресторана навеяна тёплым духом Средиземноморья. В винной карте — более 1000 бутылок со всего мира. Иварс Калниньш делится своим опытом с персоналом, чтобы каждый гость мог выбрать идеальное вино.
Новое направление — отели MICHELIN в Латвии
К ресторанной подборке присоединилась и коллекция отелей MICHELIN, в которую вошли самые уникальные и вдохновляющие места для проживания в Латвии и мире. Каждый отель выбран за стиль, сервис и индивидуальность — от роскошных до доступных вариантов.
В числе латвийских объектов:
- Grand Poet Hotel and SPA by Semarah в Риге — роскошное здание XIX века в стиле Belle Époque,
- A22 Hotel — бывшее здание посольства США, превращённое в современную резиденцию с собственным рестораном, отмеченным звездой MICHELIN.