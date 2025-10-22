От Риги до Цесиса: MICHELIN назвал 34 лучших ресторана Латвии в гиде 2026 года

Первый новичок — SMØR Bistro в Риге, спрятанный немного в стороне от городского шума. Это современное заведение в тёплых терракотовых тонах с мраморными столами. В меню — классические французские рецепты, дополненные международными вкусами, особенно скандинавскими: на обед — сморреброды, на ужин — изысканные блюда из свежих ингредиентов. В меню также есть блюда для компании, например, запечённая камбала по доступной цене. SMØR Bistro также стал лауреатом специальной награды MICHELIN.