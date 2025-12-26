Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости, соответственно ситуации. Впрочем, сегодня вы получите такой, которым не грех воспользоваться немедленно, он и правда будет хорош, а главное - к месту.
Телец
Сегодня вы можете позволить себе пойти на некоторый риск. Есть неплохой шанс, что прибыль покроет потери с лихвой. Однако, следует, все же, быть осмотрительным и не заходить слишком далеко.
Близнецы
Сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.
Рак
Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.
Лев
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
Дева
Сегодня вы буде не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей - вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.
Весы
Как известно, не попробуешь - не узнаешь. Сегодня это должно стать вашим девизом.
Скорпион
Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?
Стрелец
Сегодня вам понадобится немалое усилие, чтобы подвигнуть свой организм на активные действия. Однако, подвигнув оный, остановиться уже не сможете, будете активно жизнедеять до позднего вечера.
Козерог
Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
Водолей
Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать - нынешний день для этого идеален.
Рыбы
Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно редкое и желанное. Но не забывайте все же, что человек - животное стадное и долгое одиночество вредит его здоровью.