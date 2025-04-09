Найден ресторан со звездой "Мишлен", где можно поесть за 6 евро. А сколько стоит еда в таких заведениях в Латвии?

Taquería El Califa de León — это не типичное место для изысканной кухни; внутри даже нет мест для сидения. Это первый тако-ларек, получивший заветную звезду. В меню всего четыре тако, все чуть менее шести евро каждый, но именно тако Gaonera гид Мишлен назвал "исключительным". Тонко нарезанная начинка из говяжьего филе приправлена ​​только солью и соком лайма, а сверху подается два домашних соуса сальса.