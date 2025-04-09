Найден ресторан со звездой "Мишлен", где можно поесть за 6 евро. А сколько стоит еда в таких заведениях в Латвии?
Даже в отмеченных звездами "Мишлен" ресторанах можно побаловать себя обедом из трех блюд за не самые большие деньги. В Латвии такой трюк не получится.
Как утверждает британский портал which.co.uk, больше всего таких ресторанов в Европе, а вот в Мехико есть киоск с тако всего за 5 фунтов стерлингов (6 евро), который получил звезду "Мишлен" в прошлом году.
Taquería El Califa de León — это не типичное место для изысканной кухни; внутри даже нет мест для сидения. Это первый тако-ларек, получивший заветную звезду. В меню всего четыре тако, все чуть менее шести евро каждый, но именно тако Gaonera гид Мишлен назвал "исключительным". Тонко нарезанная начинка из говяжьего филе приправлена только солью и соком лайма, а сверху подается два домашних соуса сальса.
Недорогие рестораны со звездами "Мишлен" есть даже во Франции. Так, обеденное меню парижского ресторана Anona, доступное со вторника по пятницу с 12:00 до 14:15, стоит 49 евро за три блюда. Единственный недостаток — вы не можете выбирать из меню; шеф-повар Тибо Спивак примет решение за вас. Спивак работал на нескольких кухнях, отмеченных звездами "Мишлен", и, согласно Гиду "Мишлен", поедание его блюд — это "момент гастрономического удовольствия".
В Латвии всего два ресторана со звездами "Мишлен" и особым демократизмом они не отличаются. Так, JOHN Chef's Hall предлагает дегустационное меню по 165 евро с человека. Напитки - за отдельную плату. В обычном меню самые дешевые блюда (десерты и закуски) стоят начиная от 12 евро. Вторые блюда - от 30 евро.
Другое рижское мишленовское заведение, Max Cekot Kitchen, предлагает только два дегустационных меню - за 220 и 350 евро. Подобранные к еде вина - 150 евро, соки - 105 евро.