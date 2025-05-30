Вильнюс не смог еще дальше оторваться от Риги по числу ресторанов со звездами "Мишлен"

Вот, что пишет путеводитель о JOHN Chef's Hall: "Рядом с уже отмеченным в гиде рестораном JOHN, в рекомендованном отеле A22, открылось уютное заведение всего на четыре стола и десять мест. Зал выходит на кухню, где гости могут наблюдать за приготовлением дегустационного меню, вдохновленного как местной кухней, так и сезонами. Блюда — современные и местами игривые, но вкус всегда остается в центре внимания, а каждый ингредиент используется с уважением и пониманием. Сами повара представляют и объясняют блюда, а винное сопровождение, подобранное индивидуально, определенно стоит попробовать. Инспекторы "Мишлен" отметили теплый прием дружелюбной команды и особенно выделили маринованного судака с огурцом, укропной эмульсией и ревенем, а также клубнику в трех вариациях с мороженым из вербены".