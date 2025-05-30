Вильнюс не смог еще дальше оторваться от Риги по числу ресторанов со звездами "Мишлен"
Ресторанный путеводитель "Мишлен" обновил свой рейтинг заведений общепита в Литве. Новых звезд литовские повара не снискали.
"Инспекторы гида "Мишлен" в течение года исследовали страну в поисках лучших ресторанов. В итоге в издание 2025 года вошли 37 ресторанов. Из них четыре получили одну звезду "Мишлен", восемь отмечены знаком Bib Gourmand за отличное качество и хорошее соотношение цены и качества, а два — Зеленой звездой "Мишлен" за примерный подход к экологичной гастрономии", - сообщает французский путеводитель. Таким образом, число "звездных" ресторанов в Литве не выросло, в 2024 году их тоже было четыре. Свои звезды сохранили заведения Demo, Džiaugsmas, Nineteen18 и Pas mus. Все находятся в Вильнюсе.
В Латвии "Мишлен" свой ресторанный путеводитель обновляет осенью. По итогам осени 2024 года в Латвии прибавилась одна звезда - ее получило рижское заведение JOHN Chef's Hall. Ранее звездой обзавелся ресторан Max Cekot Kitchen, естественно, он тоже в Риге.
Вот, что пишет путеводитель о JOHN Chef's Hall: "Рядом с уже отмеченным в гиде рестораном JOHN, в рекомендованном отеле A22, открылось уютное заведение всего на четыре стола и десять мест. Зал выходит на кухню, где гости могут наблюдать за приготовлением дегустационного меню, вдохновленного как местной кухней, так и сезонами. Блюда — современные и местами игривые, но вкус всегда остается в центре внимания, а каждый ингредиент используется с уважением и пониманием. Сами повара представляют и объясняют блюда, а винное сопровождение, подобранное индивидуально, определенно стоит попробовать. Инспекторы "Мишлен" отметили теплый прием дружелюбной команды и особенно выделили маринованного судака с огурцом, укропной эмульсией и ревенем, а также клубнику в трех вариациях с мороженым из вербены".