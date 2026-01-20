113 домов отказались от RNP: Рига завершает приватизацию с переменным успехом
В ходе завершения приватизации 113 домовых сообществ отказались заключать договор с Rīgas namu pārvaldnieks, хотя большинство рижских домовладельцев выбрали продолжение сотрудничества.
Во второй половине прошлого года в ходе процесса завершения приватизации 113 домов, находящихся в управлении муниципального Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), проголосовали против заключения договора с RNP. Об этом во вторник депутатов Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды проинформировали представители предприятия.
Такие решения были приняты в ходе голосований по завершению приватизации, которые управляющий организовывал поэтапно в течение полугода. Это было необходимо в связи с тем, что Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, определив обязанность государства или самоуправлений управлять приватизированными многоквартирными домами. Эти права и обязанности прекратились 31 декабря 2025 года, независимо от решений владельцев квартир. В дальнейшем ответственность за управление домами переходит к сообществам собственников квартир.
В процессе завершения приватизации 113 домовых сообществ проголосовали против заключения договора с RNP. Из них 38 создали общества и в дальнейшем будут управлять домами самостоятельно либо выбрали другого поставщика услуг управления. Еще 75 домов до 1 января не определились с дальнейшей моделью управления, и в соответствии с требованиями закона обязательные минимальные услуги по управлению им временно продолжает оказывать RNP.
Компания выполнила установленную законодателем обязанность, организовав в 2025 году опросы в общей сложности для 2819 домовых сообществ, объединяющих 130 154 собственников квартир, которые ранее не переняли у самоуправления право управления своими домами. В целом результаты голосований свидетельствуют о высокой лояльности клиентов: большинство собственников приняли решение в пользу сотрудничества с RNP на договорной основе.
В настоящее время предприятие по управлению домами RNP полностью принадлежит Рижской думе. Оборот компании в 2024 году составил 80,569 миллиона евро, что на 8,55 процента больше, чем в 2023 году, а прибыль достигла девяти миллионов евро. В RNP работают около 2000 сотрудников, предприятие управляет примерно 3000 зданий. В то же время в Рижской думе начата дискуссия о возможной продаже предприятия.