113 домов отказались от RNP: Рига завершает приватизацию с переменным успехом

Такие решения были приняты в ходе голосований по завершению приватизации, которые управляющий организовывал поэтапно в течение полугода. Это было необходимо в связи с тем, что Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, определив обязанность государства или самоуправлений управлять приватизированными многоквартирными домами. Эти права и обязанности прекратились 31 декабря 2025 года, независимо от решений владельцев квартир. В дальнейшем ответственность за управление домами переходит к сообществам собственников квартир.