ВИДЕО: в Седском болоте заснят крупный медведь - соцсети переполнились восторгом и тревогой
В конце августа в Седском болоте удалось запечатлеть впечатляющую картину — по болотному ландшафту неторопливо передвигался большой бурый медведь.
Видео опубликовано в социальной сети Facebook, где за короткое время привлекло широкое внимание. Комментаторы делились и восторгом, и опасениями: «Встретить такого гиганта — инфаркт гарантирован», «Не хотелось бы повстречать косолапого в лесу», «Собирать грибы небезопасно», «Какой красавец!».
В последние годы в Латвии регулярно поступают сообщения о том, что видели медведей в разных регионах — особенно в Видземе и Северной Латгалии. Специалисты Управления по охране природы ранее отмечали, что численность медведей в Латвии постепенно растет, и их перемещения становятся всё более активными. Хотя медведь обычно избегает человека, встреча с ним может быть опасной, особенно если животное застигнуто врасплох или чувствует угрозу.
Управление по охране природы напоминает: отправляясь за грибами или ягодами, не стоит заходить вглубь леса в одиночку, а также желательно давать знать о своем присутствии — разговаривая или издавая звуки. Важно также не оставлять пищевые отходы, которые могут привлечь животное.