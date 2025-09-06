ВИДЕО: в Седском болоте заснят крупный медведь - соцсети переполнились восторгом и тревогой

В последние годы в Латвии регулярно поступают сообщения о том, что видели медведей в разных регионах — особенно в Видземе и Северной Латгалии. Специалисты Управления по охране природы ранее отмечали, что численность медведей в Латвии постепенно растет, и их перемещения становятся всё более активными. Хотя медведь обычно избегает человека, встреча с ним может быть опасной, особенно если животное застигнуто врасплох или чувствует угрозу.