Время действовать! Гороскоп на 2026 год для всех знаков зодиака

Завершается цикл Лунных узлов по оси Рыбы–Дева, который требовал от вас возвращения в реальность, тело и конкретные действия. Год напоминает: ваша сила — в ясности. Когда вы по-настоящему соединяетесь с собой, жизнь начинает отвечать ощутимыми и практичными результатами.