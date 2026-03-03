Уже в этом году Латвия отгородится от РФ и Беларуси по последнему слову техники
В этом году планируется завершить строительство технологической инфраструктуры на границе с Беларусью и Россией, говорится в ежегодном докладе премьер-министра Эвики Силини о проделанной и планируемой работе Кабинета министров, представленном Сейму.
В текущем году продолжается работа по созданию технологической инфраструктуры на внешней сухопутной границе. Она включает сети электронных коммуникаций, внешние инженерные сети электроснабжения, системы обнаружения присутствия и оборудование видеонаблюдения, что позволит повысить оперативность реагирования задействованных в охране границы учреждений. В докладе подчеркивается, что цель — создать самую современную систему охраны границы на восточной границе Европейского союза.
Строительство технологической инфраструктуры на внешней сухопутной границе Латвии ведется одновременно по всей ее протяженности. На границе с Беларусью строительные работы по установке инфраструктуры в целом завершены, в настоящее время продолжается оснащение границы сенсорами и камерами видеонаблюдения. На одном из участков протяженностью 7,7 километра инфраструктура уже создана и проходит тестирование.
Планируется, что оснащение латвийско-белорусской внешней сухопутной границы технологической инфраструктурой будет завершено к концу второго квартала 2026 года. Строительство инфраструктуры на внешней сухопутной границе Латвии с Россией продолжается и завершится к концу 2026 года.
В докладе отмечается, что к концу 2026 года восточная внешняя государственная граница Латвии будет полностью оборудована, что обеспечит возможность реагировать на угрозы в режиме реального времени, включая гибридные действия, организованную преступность, нелегальную миграцию и другие риски, в соответствии с нормативными актами в сфере национальной безопасности и охраны границы.