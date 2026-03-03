Уже в этом году Латвия отгородится от РФ и Беларуси по последнему слову техники

В докладе отмечается, что к концу 2026 года восточная внешняя государственная граница Латвии будет полностью оборудована, что обеспечит возможность реагировать на угрозы в режиме реального времени, включая гибридные действия, организованную преступность, нелегальную миграцию и другие риски, в соответствии с нормативными актами в сфере национальной безопасности и охраны границы.