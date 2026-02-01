Еще одна страна ЕС может закрыть границу с РФ
Пограничные представительства Эстонии и России провели переговоры после пересечения границы российскими пограничниками на пирсе Васкнарва в декабре. Одной из возможностей реагирования министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал закрытие границы. Об этом сообщает rus.err.ee.
Обсуждение инцидента с незаконным пересечением границы тремя пограничниками на пирсе Васкнарва, которое произошло на реке Нарва 17 декабря прошлого года, длилось около 10 часов. Представители пограничных служб встретились в Печорском районе Псковской области, передает "Актуальная камера".
"Наша цель была простой и понятной - чтобы Россия признала незаконное пересечение границы и что пирс Васкнарва находится на территории Эстонии. Однако российская сторона этого не признала. Их позиция очень хаотичная: сегодня они говорят, что не хотят обсуждать вопрос из-за нератифицированного пограничного соглашения, а завтра ссылаются на что-то другое", - заявил пограничный представитель Эстонии Андрис Вильцин.
"Подобные систематические провокации и точки давления, например так называемый "Саатсеский сапог", нам уже хорошо известны. Наша задача держать союзников в курсе происходящего. Мы четко знаем, где проходит граница, и это так же хорошо известно НАТО. Поэтому важно сохранять спокойствие: у нас есть достаточно инструментов для воздействия на Россию", - заявил Цахкна.
Как отметил министр, одним из возможных вариантов является закрытие границы. Пока правительство не считало это необходимым.
В Латвии же тем временем, как ранее писал Otkrito.lv, обсуждают возможность демонтажа железнодорожных путей у восточной границы.