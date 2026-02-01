Еще одна страна ЕС может закрыть границу с РФ

"Наша цель была простой и понятной - чтобы Россия признала незаконное пересечение границы и что пирс Васкнарва находится на территории Эстонии. Однако российская сторона этого не признала. Их позиция очень хаотичная: сегодня они говорят, что не хотят обсуждать вопрос из-за нератифицированного пограничного соглашения, а завтра ссылаются на что-то другое", - заявил пограничный представитель Эстонии Андрис Вильцин.