Очередной "мишленовский" ресторан в Риге закрылся - есть надежда, что не навсегда
Ресторан Ferma, включенный в гид Michelin, и Школа ресторанного сервиса прекратили работу в прежних помещениях в центре Риги. Владельцы ищут новое место и надеются возобновить деятельность уже в ближайшее время.
Ресторан Ferma, включенный в международный гастрономический путеводитель Michelin Guide, и Школа ресторанного сервиса прекратили работу по прежнему адресу на улице Валкас в центре Риги, подтвердил руководитель школы и владелец ресторана Марис Астич.
Он сообщил, что решение прекратить деятельность в помещениях напротив Виестурдарзса было принято после того, как неожиданно изменились условия аренды и договориться о новом сотрудничестве в этих помещениях не удалось. Кроме того, с учетом сезонной ситуации в ресторанной отрасли в начале года дальнейшая работа в конкретных помещениях больше не была возможной и экономически обоснованной. Поэтому было принято решение освободить помещения, отметил владелец ресторана.
Астич сообщил, что компания покинула помещения в феврале этого года. В настоящее время школа продолжает работу — будущие повара и кондитеры проходят практику, а теоретические занятия проводятся дистанционно. Он пояснил, что сейчас у школы есть партнеры, с которыми можно договориться о проведении мастер-классов, и выразил надежду, что учебный год Школа ресторанного сервиса сможет завершить уже в новых помещениях.
Для ресторана Ferma ищутся решения, чтобы он мог продолжить работу в другой локации.
Отвечая на вопрос, может ли ресторан закрыться окончательно, Астич сказал, что "не хотелось бы так думать, это хороший год, и я верю, что в ближайшее время мы найдем для ресторана новые помещения. Возможно, это будет другой формат, но я не сдался".