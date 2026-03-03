Очередной "мишленовский" ресторан в Риге закрылся - есть надежда, что не навсегда

Он сообщил, что решение прекратить деятельность в помещениях напротив Виестурдарзса было принято после того, как неожиданно изменились условия аренды и договориться о новом сотрудничестве в этих помещениях не удалось. Кроме того, с учетом сезонной ситуации в ресторанной отрасли в начале года дальнейшая работа в конкретных помещениях больше не была возможной и экономически обоснованной. Поэтому было принято решение освободить помещения, отметил владелец ресторана.