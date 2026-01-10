Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В субботу Латвию ждут снегопады и ухудшение видимости
В субботу небо будет преимущественно облачным, и во многих районах Латвии ожидается снег, местами на западе — сильный, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во многих местах толщина снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра, а местами на западе — на 5–9 сантиметров. В отдельных районах ухудшится видимость, дороги будут скользкими.
Ожидается слабый и умеренный северо-восточный и северный ветер, на побережье и в Курземе — местами умеренно сильный, с порывами 15–19 м/с, а утром на побережье Рижского залива — до 20 м/с. Максимальная температура воздуха составит от –5 до –10 градусов, на побережье — от –3 до –6 градусов.
В Риге днём будет преимущественно облачно, местами пройдет снег. За день снежный покров увеличится на 2–4 сантиметра. Умеренный северо-восточный ветер утром в порывах достигнет 15–19 м/с, но днём постепенно ослабеет. Максимальная температура воздуха — около –5…–6 градусов.