В субботу Латвию ждут снегопады и ухудшение видимости

Ожидается слабый и умеренный северо-восточный и северный ветер, на побережье и в Курземе — местами умеренно сильный, с порывами 15–19 м/с, а утром на побережье Рижского залива — до 20 м/с. Максимальная температура воздуха составит от –5 до –10 градусов, на побережье — от –3 до –6 градусов.