Нужно дотерпеть до 2026 года? Почему в airBaltic рассчитывают на постепенное улучшение ситуации

Он также указывает на несколько наиболее важных аспектов оценки Fitch. Во-первых, стабильное и лидирующее положение airBaltic на рынке стран Балтии. Авиакомпания является лидером в странах Балтии, и её роль в развитии Риги как авиационного узла значительна. Этот фактор оценивается Fitch как долгосрочное преимущество. Во-вторых, внешние условия и давление со стороны издержек. Проблемы с доступностью двигателей, сбои в цепочке поставок - это риски, которые косвенно определяют потребности в капитале не только airBaltic, но и значительной части европейской авиационной отрасли. В-третьих, в отрасли существует чёткое мнение, что влияние этих технических проблем и проблем с поставками будет постепенным и временным".