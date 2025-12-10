Совместные рейсы Рига-Франкфурт: airBaltic и Lufthansa усиливают сотрудничество
Латвийская авиакомпания airBaltic и немецкая Lufthansa расширяют сотрудничество: с 17 декабря рейсы между Ригой и Франкфуртом будут выполняться по код-шерингу, что укрепит позиции компаний и увеличит удобство для пассажиров.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic и немецкая Lufthansa, которая является миноритарным акционером airBaltic, расширяют соглашение о совместных рейсах. С 17 декабря Lufthansa добавит свой код рейсов (LH) на полеты airBaltic между Ригой и Франкфуртом, а airBaltic, в свою очередь, присвоит свой код (BT) рейсам Lufthansa по тому же маршруту.
Соглашение о совместных рейсах будет распространяться только на рейсы, которые выполняются с пересадкой во Франкфурте.
Соглашение о совместных рейсах между airBaltic и Lufthansa действует с декабря 2020 года, включая полеты с баз в Риге, Таллине и Вильнюсе в Мюнхен.
Как сообщалось, за девять месяцев текущего года концерн airBaltic получил прибыль в размере 4,249 млн евро по сравнению с убытками в 48,503 млн евро за девять месяцев 2024 года. При этом оборот концерна airBaltic за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,3% и составил 594,303 млн евро.
В конце августа 2025 года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. Латвийскому государству теперь принадлежат 88,37% акций компании, Lufthansa - 10%, финансовому инвестору Ларсу Туссену через принадлежащую ему компанию Aircraft Leasing 1 - 1,62%, прочим владельцам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.