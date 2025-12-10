Совместные рейсы Рига-Франкфурт: airBaltic и Lufthansa усиливают сотрудничество

Как сообщалось, за девять месяцев текущего года концерн airBaltic получил прибыль в размере 4,249 млн евро по сравнению с убытками в 48,503 млн евро за девять месяцев 2024 года. При этом оборот концерна airBaltic за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,3% и составил 594,303 млн евро.