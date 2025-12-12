Изменится порядок аккредитация вузов в Латвии: расходы сократятся в пять раз

Министр образования и науки Даце Мелбарде на заседании правительства подчеркнула финансовые выгоды новой модели - у вузов существенно сократятся расходы. Например, у Латвийского университета прежние расходы на аккредитацию составляли 100 000 евро, а по новой системе они сократятся до 20 000 евро. Мелбарде отметила, что уже достигнуто общее соглашение с вовлеченными сторонами о поправках к закону, однако некоторые положения остаются несогласованными. Это касается сроков аккредитации: если вуз соответствует требованиям, аккредитация предоставляется на семь лет, а для заведений, нуждающихся в улучшениях - на три года. Если вуз дважды подряд получает трехлетнюю аккредитацию, при следующей проверке он либо получит полную аккредитацию, либо не будет аккредитован вовсе.