Elron и Vivi объединяют усилия: прямой поезд из Таллина в Ригу стартует через месяц
Европейское железнодорожное агентство выдало разрешение на использование поездов Elron Stadler FLIRT в Латвии: с 12 января 2026 года стартуют регулярные рейсы по маршруту Таллин–Тарту–Валга–Рига.
«Европейское железнодорожное агентство выдало разрешение на использование трех двухвагонных дизельных поездов Stadler FLIRT компании Elron для обслуживания пассажиров в Латвийской Республике. Для запуска линии необходимо как минимум три состава, чтобы обеспечить поездам регулярное техническое обслуживание», – сказал член правления Elron Мярт Эренпрейс. «Регулярные рейсы по маршруту Таллин–Тарту–Валга–Рига мы начнем 12 января 2026 года».
По словам Эренпрейса, на начальном этапе на маршруте Таллин–Тарту–Валга–Рига будет один прямой рейс в день. «Второй прямой рейс в день мы сможем запустить после того, как AS Eesti Raudtee завершит работы на инфраструктуре и мы получим новые поезда Škoda для обслуживания линии Таллин–Тарту», – добавил Эренпрейс. «Открытие линии несколько осложнилось из-за произошедшего 27 ноября в волости Саку ДТП, в результате которого один дизельный поезд выбыл из эксплуатации как минимум на год».
Линия Таллин–Тарту–Рига будет запущена в сотрудничестве с латвийским пассажирским оператором Pasažieru vilciens (Vivi), машинисты которого будут управлять поездом Elron на участке Валга–Рига. Согласно предварительному расписанию, поезд будет отправляться из Таллина в 14:50, из Тарту – в 17:05 и прибывать в Ригу в 20:52. Из Риги поезд будет отправляться в 7:40, прибывать в Тарту в 11:25 и в Таллин – в 14:11. Стоимость билета составит 19–22 евро.
«В начале года ожидается, что расписание может несколько измениться в связи с работами на инфраструктуре на участке Валга–Рига в Латвии», – сказал руководитель направления международного бизнеса Elron Кристо Мяэ. «Также сохранится сообщение Таллин–Тарту–Рига–Вильнюс и дополнительный рейс с пересадкой по маршруту Таллин–Тарту–Рига с пятницы по воскресенье», – добавил он.
6 января было также запущено сообщение с одной пересадкой по маршруту Таллин–Тарту–Валга–Рига–Вильнюс с одним рейсом в день. На участке Таллин–Валга перевозки осуществляет Elron, на участке Валга–Рига – латвийский пассажирский оператор Vivi, а на участке Рига–Вильнюс – литовский оператор LTG Link. В сентябре было запущено дополнительное железнодорожное сообщение с пересадкой по маршруту Таллин–Тарту–Рига, действующее с пятницы по воскресенье. На участке Таллин–Валга перевозки осуществляет Elron, а на участке Валга–Рига – латвийский пассажирский оператор Vivi.