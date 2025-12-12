Elron и Vivi объединяют усилия: прямой поезд из Таллина в Ригу стартует через месяц

По словам Эренпрейса, на начальном этапе на маршруте Таллин–Тарту–Валга–Рига будет один прямой рейс в день. «Второй прямой рейс в день мы сможем запустить после того, как AS Eesti Raudtee завершит работы на инфраструктуре и мы получим новые поезда Škoda для обслуживания линии Таллин–Тарту», – добавил Эренпрейс. «Открытие линии несколько осложнилось из-за произошедшего 27 ноября в волости Саку ДТП, в результате которого один дизельный поезд выбыл из эксплуатации как минимум на год».