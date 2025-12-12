Жителей Латвии призвали полученные за сданную тару деньги отдавать пострадавшим от войны украинцам

«Каждое пожертвование, направленное на поддержку Украины, превращается в реальную помощь раненым украинским мирным жителям, а также защитникам свободы. В этом году за счет полученных пожертвований мы поставили 400 костылей с опорой под предплечье. Они были переданы пострадавшим, позволив им сохранять подвижность и получить возможность продолжать жить дальше. Доставляя эти костыли, мы видим огромную благодарность не только со стороны раненых пациентов, но и каждого врача. Медики привыкли работать в условиях постоянного дефицита, поэтому для прифронтовых больниц эта помощь является чрезвычайно критически важной. Мы от всего сердца благодарим за каждый вклад и призываем продолжать оказывать поддержку и в дальнейшем», — говорит представитель организации Uzņēmēji mieram Лаура Скроделе.