Жителей Латвии призвали полученные за сданную тару деньги отдавать пострадавшим от войны украинцам
Depozita punkts призывает жителей жертвовать свою депозитную плату тем, кому помощь необходима больше всего.
"В повседневной спешке многое кажется само собой разумеющимся — в том числе и сдача депозитной упаковки. Это рутина, которая часто воспринимается лишь как ответственное отношение к окружающей среде, однако на самом деле этот простой ежедневный шаг может превратиться в гораздо более значимый акт доброты. Одним движением руки у таромата каждый может поддержать тяжело больных детей, животных из приютов, жителей Украины или малообеспеченных латвийских пенсионеров", - заявляет организация.
Уже несколько лет Depozita punkts в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, которая заботится о доставке пожертвованных средств тем, кто оказался в трудной ситуации, призывает общество жертвовать свою депозитную плату на благотворительность.
Сообщается также, что в этом году жители особенно активно поддерживали жителей Украины, что позволило за счет пожертвованных средств обеспечить гуманитарную помощь семьям и детям на территориях, пострадавших от войны.
«Каждое пожертвование, направленное на поддержку Украины, превращается в реальную помощь раненым украинским мирным жителям, а также защитникам свободы. В этом году за счет полученных пожертвований мы поставили 400 костылей с опорой под предплечье. Они были переданы пострадавшим, позволив им сохранять подвижность и получить возможность продолжать жить дальше. Доставляя эти костыли, мы видим огромную благодарность не только со стороны раненых пациентов, но и каждого врача. Медики привыкли работать в условиях постоянного дефицита, поэтому для прифронтовых больниц эта помощь является чрезвычайно критически важной. Мы от всего сердца благодарим за каждый вклад и призываем продолжать оказывать поддержку и в дальнейшем», — говорит представитель организации Uzņēmēji mieram Лаура Скроделе.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что после публичного скандала прекратила работу благотворительная организация Es Tev palīdzēšu - ее обвиняли в мошенничестве.