После публичного скандала прекратила работу благотворительная организация "Es Tev palīdzēšu" - ее обвиняли в мошенничестве

Аритa вспоминает, что и у нее остались сомнения в честности руководителей организации — Марии и Роберта: «Несколько лет назад Мария отдавала детскую одежду. Я откликнулась — все было вроде хорошо: одежда ношеная, но в порядке. Оплатила доставку через Omniva, получила вещи, которые были уже поношенные. А через пару дней Роберт в TikTok выложил видео, как якобы отправляет маме совершенно новую детскую одежду. В руках у него была та самая посылка, что пришла мне. Было бы мило, если бы история была правдивой. С тех пор я не верю Равиньшам», — рассказала женщина.