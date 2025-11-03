После публичного скандала прекратила работу благотворительная организация "Es Tev palīdzēšu" - ее обвиняли в мошенничестве
Алисе в социальной сети Facebook рассказала, что благотворительная организация «Es Tev palīdzēšu» («Я тебе помогу»), возглавляемая Робертом Равиньшем, собирала средства для мамы, преждевременно родившей близнецов и живущей в тяжелых условиях. Люди делились публикацией и жертвовали деньги, однако до женщины средства так и не дошли.
После публичного скандала организация «Es Tev palīdzēšu» объявила о прекращении своей деятельности. «Организация "Es Tev palīdzēšu" разместила призыв помочь маме, которая преждевременно родила близнецов и живет в бедности. Девочки родились очень маленькими — одна весила чуть больше килограмма. Первый месяц они провели в инкубаторах Детской клинической университетской больницы и питались через зонд», — пишет Алисе Русанова на Facebook.
Организация опубликовала пост с просьбой сделать пожертвования для этой матери и, как отмечает Алисе, позже отправила ей сообщение, что собрано 54 евро. Однако у Алисе возникли подозрения, что сумма пожертвований была значительно больше — ведь публикацией поделились более 800 человек. После обещаний помочь связь с организацией, возглавляемой Равиньшем, оборвалась.
«Я связалась с этой мамой и выяснила, что до сегодняшнего дня она не получила никакой помощи от организации — даже обещанного набора предметов гигиены», — пишет Алисе.
Женщина отмечает, что после ее поста страница организации «Es Tev palīdzēšu» с десятью тысячами подписчиков на время исчезла. «Есть серьезные основания подозревать мошенничество с пожертвованными средствами», — утверждает она.
Подозрения возникли и у других
О «непрозрачности деятельности» организации в соцсетях заявили и другие пользователи. «Все публикации с трагическими историями и изображениями, созданными искусственным интеллектом. Ни обратной связи, ни реальных фотографий. Каждый комментарий с вопросами моментально удаляется, а “нежелательные комментаторы” — блокируются. И при этом посты этого “фонда” распространяются тысячами! Разве никто не видит, что это откровенное мошенничество?» — пишет Андра.
Кристапс рассказал, что хотел лично отвезти вещи, одежду и подгузники нуждающейся семье, но организация проигнорировала его предложение: «Они откликаются только тогда, когда ты готов перевести деньги на счет», — говорит мужчина.
Аритa вспоминает, что и у нее остались сомнения в честности руководителей организации — Марии и Роберта: «Несколько лет назад Мария отдавала детскую одежду. Я откликнулась — все было вроде хорошо: одежда ношеная, но в порядке. Оплатила доставку через Omniva, получила вещи, которые были уже поношенные. А через пару дней Роберт в TikTok выложил видео, как якобы отправляет маме совершенно новую детскую одежду. В руках у него была та самая посылка, что пришла мне. Было бы мило, если бы история была правдивой. С тех пор я не верю Равиньшам», — рассказала женщина.
Тем временем Кристине отмечает, что если подозрения действительно беспочвенны, организация может легко их развеять, представив годовой отчет о своей деятельности: «Это доказало бы и налоговой службе, и обществу, какие пожертвования были получены и как они использованы. Но организация «Es Tev palīdzēšu» не подала в Государственную налоговую службу отчет за 2024 год, хотя давно должна была это сделать. Для благотворительных организаций прозрачность — жизненно важна, ведь только так можно заслужить доверие общества. А поскольку отчета нет, возникло недоверие и обоснованные сомнения в честности», — заявляет Кристине.
Некоторых также насторожило, что организация собирает пожертвования не только среди жителей Латвии, но и через международную платформу GoFundMe.com.
Эдийс Пипарс: «Думайте дважды, прежде чем жертвовать!»
Эдийс Пипарс, руководитель одной из крупнейших благотворительных организаций Латвии «Palīdzēsim viens otram» («Поможем друг другу»), не называя конкретно эту организацию, отметил, что у него также есть серьезные подозрения относительно ее деятельности: «Я хочу публично поговорить об одной организации (пока не назову ее, но скоро это сделаю). Если потребуется, я готов помочь — потому что таких историй в интернете уже десятки», — заявил Пипарс.
«Эта организация активно собирала пожертвования, но у меня есть основания полагать, что часть средств или помощи не доходила до тех, для кого они предназначались. А может, и вовсе не существовало этих людей, для которых якобы велся сбор? Ведь многие публикации с изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом, были впоследствии удалены!»
«Вопросов больше, чем ответов, и это требует тщательного расследования. Призываю всех: прежде чем жертвовать — проверяйте отчеты и контакты организаций; по возможности жертвуйте через официальные, проверенные каналы и партнеров с хорошей репутацией. Если у вас есть подобный опыт или документы — свяжитесь со мной. А при серьезных подозрениях в мошенничестве нужно обращаться в соответствующие органы», — подчеркнул Пипарс.
Что говорит Государственная полиция?
Еще летом сообщалось, что по деятельности организации Равиньша была начата ведомственная проверка. На вопрос, каковы ее результаты и поступали ли новые жалобы, в полиции ответили следующее:
«Государственная полиция, получив заявление от гражданина с просьбой проверить, не связана ли указанная страница с мошенничеством, начала внутреннюю проверку. В ходе проверки установлено, что в действиях организации отсутствуют признаки преступления, поэтому было принято решение не начинать уголовное производство. Других заявлений не поступало».
Организация: «Мы больше не будем помогать!»
В воскресенье, 2 ноября, организация «Es Tev palīdzēšu» на своих страницах в соцсетях объявила, что прекращает оказывать помощь людям: «Мы больше не будем помогать... Мы долго молчали. Долго надеялись, что люди смогут отличить правду от дезинформации. К сожалению, есть те, кто, руководствуясь личными мотивами, распространяет ложь и порочит нашу команду. Мы докажем свою правоту — фактами и честностью, как всегда».
«Просим прощения у всех, кто сейчас переживает трудные времена, но нам пришло время сказать — чаша терпения переполнена. С этого момента мы прекращаем свою помощь. Мы не можем продолжать работу, когда подвергается сомнению наша совесть, а от этого страдают наши семьи и те, кто был рядом. Это по-настоящему больно и отвратительно».
«С самого начала нашей деятельности мы помогали всем — независимо от национальности, цвета кожи или социального статуса. Мы были рядом тогда, когда другие отказывались помочь. Сколько семей мы спасли, сколько жизней поддержали… Поэтому эти обвинения особенно тяжелые и несправедливые».
«Спасибо всем, кто был с нами, кто доверял и помогал вместе с нами. Но тот, кто сознательно оклеветал нашу организацию, публично извинится — я гарантирую это от имени всей нашей команды и организации. Мир вам», — заявили в организации.