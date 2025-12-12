Латвийские больницы одна за другой вводят ограничения на посещение пациентов

«Вакцинация является самым эффективным способом защитить себя и окружающих от тяжелых последствий гриппа. Начало эпидемии гриппа не является причиной отказываться от вакцинации — вакцина не может вызвать заболевание или ухудшить течение болезни; ее можно отложить лишь в период острого заболевания», — подчеркивает профессор Уга Думпис, руководитель консультативной службы по инфекционным заболеваниям и госпитальной эпидемиологии больницы Страдиня.