Латвийские больницы одна за другой вводят ограничения на посещение пациентов
Из-за эпидемии гриппа, объявленной 9 декабря 2025 года, в Клинической университетской больнице имени Страдиня введены меры по ограничению посещений.
Посещения пациентов в отделениях больницы разрешены, однако в отделениях, где зафиксирован повышенный уровень заболеваемости гриппом, могут быть введены дополнительные ограничения.
Кроме того, посетителям необходимо использовать маску при посещении пациентов, воздерживаться от посещения больницы при наличии симптомов респираторной инфекции — кашля, насморка, боли в горле, повышенной температуры, а также оставлять верхнюю одежду в гардеробе.
Чтобы снизить риск распространения инфекции и обеспечить безопасную среду для пациентов и персонала, пациентов просят посещать по одному человеку.
Для родственников пациентов предусмотрена возможность передавать пациентам предметы повседневной необходимости, например продукты питания, средства гигиены и одежду. Прием и передача передач пациентам организуется персоналом соответствующих лечебных отделений.
«Вакцинация является самым эффективным способом защитить себя и окружающих от тяжелых последствий гриппа. Начало эпидемии гриппа не является причиной отказываться от вакцинации — вакцина не может вызвать заболевание или ухудшить течение болезни; ее можно отложить лишь в период острого заболевания», — подчеркивает профессор Уга Думпис, руководитель консультативной службы по инфекционным заболеваниям и госпитальной эпидемиологии больницы Страдиня.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в связи с эпидемией гриппа Рижская Восточная клиническая университетская больница уже ограничила посещения пациентов.
Тем временем, как информируют врачи, заболеваемость гриппом в Латвии стремительно растёт: показатель достиг 344 случаев на 100 тысяч населения, что в 2,7 раза выше прошлой недели.