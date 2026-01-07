Министерство говорит о цифровизации, перевозчики - о выживании: "Если нас не будет, кого вы цифровизируете?"

«По сути, это снимает напряжение с самого министерства, потому что тогда они могут сказать: “Ну вот, видите, мы до цен договоров все оплатили”. Но надо сказать как есть: эти деньги еще не выделены. Это сообщение появилось на сайте Кабинета министров. Тогда возникает вопрос: почему 9 миллионов не заложили в базовый бюджет — в бюджет этого года? Ситуация ведь внезапно 31 декабря не меняется».