Министерство говорит о цифровизации, перевозчики - о выживании: "Если нас не будет, кого вы цифровизируете?"
Региональные пассажирские перевозчики в Латвии предупреждают о новых протестах, которые могут быть масштабнее прошлогодних: после разговора с министром сообщения Атисом Швинкой договориться о пересмотре многолетних контрактов пока не удалось, а обещанные 9,2 млн евро еще не выделены.
Перевозчики встретились с министром, чтобы понять, готово ли государство пересмотреть многолетние договоры с коммерсантами, которые, по их мнению, из-за роста стоимости жизни стали для перевозчиков невыгодными. Министр ответил, что пока договоры менять не будут, а количество рейсов сокращать не планируется. Чтобы решить проблему, Министерство сообщения надеется получить 9,2 млн евро из средств на непредвиденные случаи, сообщает LSM.lv.
Министр сообщения Атис Швинка рассказал: «Я дал поручение Автотранспортной дирекции найти правовое решение по этим долгосрочным договорам. Сейчас идет обсуждение и с Бюро по надзору за закупками, и с юристами — каким образом можно найти эти правовые решения. Идет переписка и с перевозчиками. Я задал вопрос, приходил ли кто-то из перевозчиков с конкретным предложением — конкретной редакцией изменений договора. До сих пор я этого не услышал. Здесь больше риторики, желание получить больше финансирования, больше денег».
В Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков отвечают, что это неправда. По их словам, все письма в министерство были отправлены уже в прошлом году. О заявлении министерства о намерении выделить 9,2 млн евро президент ассоциации Иво Ошениекс сказал:
«По сути, это снимает напряжение с самого министерства, потому что тогда они могут сказать: “Ну вот, видите, мы до цен договоров все оплатили”. Но надо сказать как есть: эти деньги еще не выделены. Это сообщение появилось на сайте Кабинета министров. Тогда возникает вопрос: почему 9 миллионов не заложили в базовый бюджет — в бюджет этого года? Ситуация ведь внезапно 31 декабря не меняется».
Перевозчики сегодня сочли бессмысленным продолжать слушать разговоры о том, как будет внедряться транспорт по требованию, как все будет цифровизироваться и обеспечиваться остальное, потому что это, по их словам, абсурдно:
«Если по сути не будет перевозчиков, которые оказывают эту услугу, то для кого тогда будет эта цифровизация?»
Со своей стороны министр заявил, что сначала хочет понять, сколько пассажиров пользуются региональными перевозками, и это можно будет выяснить, когда систему приведут в порядок. Чтобы это сделать, в этом году учет нужно цифровизировать.
Ассоциация вместе с перевозчиками в ближайшее время собирается организовать акции протеста, которые могут быть более масштабными, чем в прошлом году, когда в рабочий день на один час большинство перевозчиков не выполняли запланированные рейсы. Перевозчики также обещают возможные судебные разбирательства.