Эпидемия гриппа в Латвии: больше всего болеют дети, пожилые попадают в реанимацию

Доля пациентов с симптомами инфекций дыхательных путей в амбулаторных учреждениях составила 18% от общего числа обращений к врачам на прошлой неделе по сравнению с 22% на предыдущей неделе. Среди этих людей резко возросло число пациентов с симптомами гриппа: показатель заболеваемости достиг 344,2 случая на 100 000 населения, что в 2,7 раза больше, чем 125,3 случая на 100 000 населения, зарегистрированных на предыдущей неделе.