С 15 января проезд на поездах и автобусах подорожает: узнайте, сколько будете платить за свой маршрут
фото: LETA
Билеты на региональный транспорт станут дороже.
В Латвии

С 15 января проезд на поездах и автобусах подорожает: узнайте, сколько будете платить за свой маршрут

Отдел информации

Otkrito.lv

Автотранспортная дирекция (ATD) напоминает: уже совсем скоро, с 15 января 2026 года, вступят в силу новые тарифы на региональный общественный транспорт. Решение об изменениях 4 сентября утвердил Совет по общественному транспорту, и они затронут пассажиров как поездов, так и автобусов по всей Латвии.

Что изменится?

Изменения тарифов разработаны для сохранения качества услуг и обеспечения финансовой устойчивости, одновременно учитывая протяженность маршрутов и доступность регионов.

— В зонной системе билеты подорожают на 0,30 евро
— За пределами зон и на более длинных маршрутах — на 0,20 евро

Примеры цен, которые затронут пассажиров

Поезда:

  • Рига – Сигулда: 2,50 € → 2,80 €
  • Рига – Дубулты: 2,00 € → 2,30 €
  • Рига – Саласпилс: 2,00 € → 2,30 €
  • Рига – Лиепая: 8,90 € → 9,10 €

Автобусы:

  • Рига – Резекне: 11,70 € → 11,90 €
  • Лиепая – Гробиня: 1,00 € → 1,20 €
  • Алуксне – Балви: 2,10 € → 2,90 €
  • Комбули – Казанова: 0,70 € → 0,90 €

Важно знать

Билеты, купленные до 14 января, останутся действительными до окончания срока их действия. С 15 января билеты будут продаваться только по новым ценам.

Хорошая новость для ежедневных пассажиров

Скидки на абонементные билеты не меняются.

Льготы сохраняются в размере 100%

Для всех социально защищенных групп скидки на проезд остаются без изменений, в том числе для:

  • детей дошкольного возраста;
  • лиц с инвалидностью и сопровождающих;
  • сирот и молодежи из приемных семей до 24 лет;
  • политически репрессированных лиц;
  • многодетных семей с удостоверением «Почетная семья».

Дополнительная информация

  • 30-дневный билет = 20 поездок, он окупается уже с 21-й поездки
  • Доступны также билеты на 1, 3 и 5 дней
  • Для билетов на определенное количество поездок — скидки до 20%

Почему меняются тарифы?

Решение Совета по общественному транспорту предусматривает пересмотр тарифов на проезд как минимум один раз в год с учетом инфляции и изменений средней заработной платы.

Темы

СигулдаРезекнеРигаЛиепаяСаласпилсАлукснеАвтотранспортная дирекцияБалвиГробиняДубултыНовости регионов

Другие сейчас читают