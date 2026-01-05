С 15 января проезд на поездах и автобусах подорожает: узнайте, сколько будете платить за свой маршрут
Автотранспортная дирекция (ATD) напоминает: уже совсем скоро, с 15 января 2026 года, вступят в силу новые тарифы на региональный общественный транспорт. Решение об изменениях 4 сентября утвердил Совет по общественному транспорту, и они затронут пассажиров как поездов, так и автобусов по всей Латвии.
Что изменится?
Изменения тарифов разработаны для сохранения качества услуг и обеспечения финансовой устойчивости, одновременно учитывая протяженность маршрутов и доступность регионов.
— В зонной системе билеты подорожают на 0,30 евро
— За пределами зон и на более длинных маршрутах — на 0,20 евро
Примеры цен, которые затронут пассажиров
Поезда:
- Рига – Сигулда: 2,50 € → 2,80 €
- Рига – Дубулты: 2,00 € → 2,30 €
- Рига – Саласпилс: 2,00 € → 2,30 €
- Рига – Лиепая: 8,90 € → 9,10 €
Автобусы:
- Рига – Резекне: 11,70 € → 11,90 €
- Лиепая – Гробиня: 1,00 € → 1,20 €
- Алуксне – Балви: 2,10 € → 2,90 €
- Комбули – Казанова: 0,70 € → 0,90 €
Важно знать
Билеты, купленные до 14 января, останутся действительными до окончания срока их действия. С 15 января билеты будут продаваться только по новым ценам.
Хорошая новость для ежедневных пассажиров
Скидки на абонементные билеты не меняются.
Льготы сохраняются в размере 100%
Для всех социально защищенных групп скидки на проезд остаются без изменений, в том числе для:
- детей дошкольного возраста;
- лиц с инвалидностью и сопровождающих;
- сирот и молодежи из приемных семей до 24 лет;
- политически репрессированных лиц;
- многодетных семей с удостоверением «Почетная семья».
Дополнительная информация
- 30-дневный билет = 20 поездок, он окупается уже с 21-й поездки
- Доступны также билеты на 1, 3 и 5 дней
- Для билетов на определенное количество поездок — скидки до 20%
Почему меняются тарифы?
Решение Совета по общественному транспорту предусматривает пересмотр тарифов на проезд как минимум один раз в год с учетом инфляции и изменений средней заработной платы.