CNN: США работают над созданием лояльного правительства в Венесуэле

CNN отмечает, что администрация фактически списала со счетов лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, лауреата Нобелевской премии мира этого года. Советники на протяжении месяцев предупреждали Трампа, что Мачадо не является гарантированным вариантом и не имеет опыта управления. Источник CNN сообщил, что Трамп никогда полностью не делал на нее ставку, хотя на раннем этапе обсуждалось, как могла бы выглядеть страна под ее руководством. Сам Трамп заявил, что ей не хватает «авторитета» для управления Венесуэлой, и подчеркнул, что власть в Каракасе будет находиться у Родригес до тех пор, пока она «делает то, что мы хотим», пригрозив новыми ударами в случае отказа.