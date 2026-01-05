CNN: США работают над созданием лояльного правительства в Венесуэле
Администрация президента США Дональда Трампа, по словам американских чиновников, действует ускоренными темпами, чтобы сформировать в Венесуэле лояльное временное правительство после захвата президента страны Николаса Мадуро. Приоритет отдается административной стабильности и восстановлению нефтяной инфраструктуры страны, а не немедленному переходу к демократии.
Кандидат имеется
По словам официальных лиц, предпринимается многоуровневая кампания с использованием военного и экономического давления США для влияния на остатки режима Мадуро внутри Венесуэлы. В частности, американская сторона сосредоточила внимание на вице-президенте страны Делси Родригес, которую советники Трампа еще несколько недель назад определили как жизнеспособную, хотя и временную, альтернативу Мадуро. Несмотря на первоначальные резкие заявления Родригес после захвата Мадуро, американские чиновники сохраняют оптимизм относительно ее готовности сотрудничать с США.
Позднее риторика Родригес стала заметно мягче: она призвала к «сотрудничеству» с США и заявила, что Венесуэла будет «придавать приоритет» движению к «сбалансированным и уважительным международным отношениям» с Соединенными Штатами и странами региона.
Проблема решается
По словам высокопоставленного американского чиновника, над формированием структуры управления Венесуэлой после отстранения Мадуро работают высокопоставленные представители администрации США, включая госсекретаря Марко Рубио, советника Стивена Миллера и министра обороны Пита Хегсета. Министру внутренних дел Дагу Бергаму и министру энергетики Крису Райту поручено убедить американские энергетические компании вернуться в Венесуэлу и заняться ее устаревшей нефтяной инфраструктурой.
Как сообщает CNN, по сути, речь идет о модели, при которой США опираются на мощную военно-морскую группировку у побережья страны, чтобы гарантировать выполнение требований администрации Трампа теми, кто окажется у власти в Венесуэле.
При этом остается множество вопросов о том, как именно США намерены установить нечто вроде временного протектората в стране с населением 31 миллион человек, по площади примерно вдвое превышающей Калифорнию. С 2019 года, после закрытия американского посольства в Каракасе, в Венесуэле нет официального присутствия США.
"Риски для Трампа выглядят значительными, несмотря на то что он отвергает опасения о повторении ошибок американского вмешательства за рубежом и угрожает новыми военными действиями в случае неподчинения Родригес. Даже его ближайшая цель — получение доступа США к обширным нефтяным запасам Венесуэлы — может поставить американских военнослужащих под угрозу, если, как предположил Трамп, их развернут для защиты этих активов", - указывает телеканал.
«Когда президент говорит, что Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой, это означает, что новые лидеры Венесуэлы должны выполнять наши требования», — заявил председатель сенатского комитета по разведке Том Коттон. По его словам, США хотят прекращения наркотрафика и торговли оружием, высылки кубинцев, иранцев и исламских радикалов, а также возвращения Венесуэлы «в цивилизованный мир» в качестве добрососедской страны, способствующей стабильности и процветанию.
За кулисами американские чиновники сосредоточились именно на Родригес, полагая, что она способна обеспечить более стабильный переходный период, более профессиональные отношения, чем при Мадуро, и, что особенно важно, защиту будущих американских энергетических инвестиций.
Лауреат не нужен
CNN отмечает, что администрация фактически списала со счетов лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, лауреата Нобелевской премии мира этого года. Советники на протяжении месяцев предупреждали Трампа, что Мачадо не является гарантированным вариантом и не имеет опыта управления. Источник CNN сообщил, что Трамп никогда полностью не делал на нее ставку, хотя на раннем этапе обсуждалось, как могла бы выглядеть страна под ее руководством. Сам Трамп заявил, что ей не хватает «авторитета» для управления Венесуэлой, и подчеркнул, что власть в Каракасе будет находиться у Родригес до тех пор, пока она «делает то, что мы хотим», пригрозив новыми ударами в случае отказа.
Рубио же подчеркнул, что США будут судить Родригес по ее дальнейшим действиям, а не по прошлым заявлениям. Он отказался раскрывать детали своих контактов с ней, но отметил, что Вашингтон ожидает «большего соблюдения договоренностей и сотрудничества, чем ранее».
Бывшие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента США считают, что Родригес может пойти на сделку с администрацией Трампа только при условии гарантий безопасности для руководства. По их словам, она вряд ли согласится на соглашение без серьезных гарантий либо сохранения влияния, либо возможности безопасно покинуть страну.