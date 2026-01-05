Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 16:09
Пропавшего в Даугавпилсе 16-летнего подростка нашли мертвым
Южно-Латгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции прекратил розыск пропавшего без вести Дениса Жоджика 2009 года рождения.
О том, что Денис объявлен в розыск, стало известно утром в понедельник, 5 января. К сожалению, уже сегодня днем государственная полиция сообщила, что молодой человек был найден без признаков жизни.
PAPILDINĀTS 5. janvārī plkst. 14.54— Valsts policija (@Valsts_policija) January 5, 2026
Bezvēsts prombūtnē bijušais Denis Žodžiks atrasts bez dzīvības pazīmēm.
🤝🏼Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju! https://t.co/z7UKHIZIje
Подробной информации об обстоятельствах смерти пропавшего подростка полиция пока не предоставила.