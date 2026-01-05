Пропавшего в Даугавпилсе 16-летнего подростка нашли мертвым
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Пропавшего в Даугавпилсе 16-летнего подростка нашли мертвым

Отдел новостей

Otkrito.lv

Южно-Латгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции прекратил розыск пропавшего без вести Дениса Жоджика 2009 года рождения.

О том, что Денис объявлен в розыск, стало известно утром в понедельник, 5 января. К сожалению, уже сегодня днем ​​государственная полиция сообщила, что молодой человек был найден без признаков жизни.

Подробной информации об обстоятельствах смерти пропавшего подростка полиция пока не предоставила.

Темы

РозыскГосударственная полицияДаугавпилсЛатгалеПолицияНовости регионов

Другие сейчас читают