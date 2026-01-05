ЛУ готовит 80 новых учителей латышского: стартовала подача заявок

С сегодняшнего дня до 19 января в Латвийском университете (ЛУ) открыта электронная подача заявок на обучение по новой учебной программе для работы со взрослыми — «Учитель латышского языка как иностранного». Подробнее о зимнем поступлении на программы в ЛУ читайте здесь.