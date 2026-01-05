ЛУ готовит 80 новых учителей латышского: стартовала подача заявок
Латвийский университет открыл прием на новую бесплатную программу подготовки учителей латышского языка как иностранного. Будущим педагогам предлагают современные методики, практику и стипендии, чтобы усилить интеграцию взрослых иностранцев и нацменьшинств.
С сегодняшнего дня до 19 января в Латвийском университете (ЛУ) открыта электронная подача заявок на обучение по новой учебной программе для работы со взрослыми — «Учитель латышского языка как иностранного». Подробнее о зимнем поступлении на программы в ЛУ читайте здесь.
В рамках учебной программы предусмотрена возможность освоить современные методы обучения и образовательную психологию в работе со взрослыми, дидактику латышского языка как иностранного, технологические решения в преподавании языка, языковые вопросы, а также умение выстраивать межкультурную коммуникацию, способствуя межкультурному диалогу, информирует ЛУ.
Работая практически, студенты будут совершенствовать полученные теоретические знания и навыки формирования занятий по латышскому языку как иностранному для взрослых, разрабатывать и применять различные формы проверки языковых знаний, критически оценивая доступную информацию и материалы, смогут выбирать подходящие материалы в соответствии с навыками изучающих язык, уровнем владения языком и индивидуальными потребностями.
Программа предлагает две формы обучения — однолетнюю (60 кредитных пунктов) и продолжительностью полтора года (90 кредитных пунктов) — в зависимости от предыдущего образования.
Обучение по вновь созданной программе является бесплатным. В январском приеме предусмотрено 30 бюджетных мест, кроме того, у обучающихся есть возможность получать стипендию в размере до 280 евро в месяц.
Как указывает ЛУ, до 2028 года планируется подготовить примерно 80 новых учителей латышского языка как иностранного, которые благодаря профессиональным знаниям и методике будут способствовать интеграции общества.