Из-за эпидемии гриппа в некоторых больницах вводятся ограничения на посещение пациентов
В Латвии из-за объявленной эпидемии гриппа больницы вводят строгие ограничения на посещение пациентов: карантин действует в Даугавпилсской региональной больнице и Больнице травматологии и ортопедии.
Из-за эпидемии гриппа в больницах вводят ограничения на посещение пациентов, свидетельствуют заявления медицинских учреждений. С сегодняшнего дня из-за объявленной в стране эпидемии гриппа карантин объявлен в Даугавпилсской больнице. Ограничения на посещение во время карантина вводятся, чтобы защитить пациентов и персонал больницы от рисков заболевания.
Посещение пациентов разрешается только по согласованию с лечащим врачом. Передачи пациентам принимаются ежедневно, в том числе в выходные, с 11:00 до 18:00.
Любой человек, приходя в больницу, обязан применять медицинские защитные маски для лица и бахилы, подчеркнули в больнице.
Кроме того, карантинный режим в связи с объявленной эпидемией гриппа с сегодняшнего дня ввела Больница травматологии и ортопедии. Посещения пациентов в отделениях прекращены. Исключения допускаются только в случаях, если состояние здоровья пациента является тяжелым или критическим и посещение разрешит лечащий или дежурный врач. Передачи, предназначенные для пациентов, можно передать персоналу отделения. Кроме того, в больнице пока не будут принимать плановых пациентов с симптомами гриппа или острой респираторной вирусной инфекции.
Как сообщалось ранее, Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале эпидемии гриппа со вторника, 9 декабря, основываясь на данных мониторинга гриппа, предоставленных Национальной лабораторией микробиологической референции.