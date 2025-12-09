Из-за эпидемии гриппа в некоторых больницах вводятся ограничения на посещение пациентов

Кроме того, карантинный режим в связи с объявленной эпидемией гриппа с сегодняшнего дня ввела Больница травматологии и ортопедии. Посещения пациентов в отделениях прекращены. Исключения допускаются только в случаях, если состояние здоровья пациента является тяжелым или критическим и посещение разрешит лечащий или дежурный врач. Передачи, предназначенные для пациентов, можно передать персоналу отделения. Кроме того, в больнице пока не будут принимать плановых пациентов с симптомами гриппа или острой респираторной вирусной инфекции.