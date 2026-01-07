В день рождения композитора LTV покажет новый документальный фильм "Маэстро Раймонд Паулс. Песенка о радости"

Фильм можно будет посмотреть 12 января в 21.10 в эфире LTV1. Фильм «Песенка о радости», созданный в 2025 году, показывает повседневную творческую жизнь Маэстро, следуя за процессом создания концертной программы «Шекспир. Сонеты. Паулс. Бусулис. Кейшс» — на репетициях, во время радиозаписи и на премьере, сообщили порталу Jauns.lv в LTV. Камера также сопровождает Раймонда Паулса во время подготовки праздничных программ к Янову дню и Рождеству, фиксирует размышления Маэстро, беседы с коллегами, наставления молодым солистам и актерам, неизменные шутки, а также напоминает о широкой жанровой амплитуде композитора Раймонда Паулса — от простых песенок (как их называет сам Маэстро) до музыки для кино и театра, джаза и мюзиклов.