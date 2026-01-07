В день рождения композитора LTV покажет новый документальный фильм "Маэстро Раймонд Паулс. Песенка о радости"
В честь 90-летия композитора Латвийское телевидение покажет документальный фильм «Маэстро Раймонд Паулс. Песенка о радости». Картина раскрывает творческую деятельность композитора, интенсивность его работы и способность постоянно создавать новые концертные программы и песни.
Фильм можно будет посмотреть 12 января в 21.10 в эфире LTV1. Фильм «Песенка о радости», созданный в 2025 году, показывает повседневную творческую жизнь Маэстро, следуя за процессом создания концертной программы «Шекспир. Сонеты. Паулс. Бусулис. Кейшс» — на репетициях, во время радиозаписи и на премьере, сообщили порталу Jauns.lv в LTV. Камера также сопровождает Раймонда Паулса во время подготовки праздничных программ к Янову дню и Рождеству, фиксирует размышления Маэстро, беседы с коллегами, наставления молодым солистам и актерам, неизменные шутки, а также напоминает о широкой жанровой амплитуде композитора Раймонда Паулса — от простых песенок (как их называет сам Маэстро) до музыки для кино и театра, джаза и мюзиклов.
«Мы пережили прекрасный момент на XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи, увидев, с каким азартом и радостью Маэстро аккомпанировал собственной песне “Земля моих отцов” на стихи Кнута Скуениекса, увидели восторг жителей Талси, когда за рояль на “Интардне” сел сам Маэстро. Мы были не везде — повседневная жизнь Маэстро очень насыщенна и загружена. От имени команды благодарю Маэстро за то, что мы могли быть рядом, видеть, общаться, наслаждаться его сильной личностью и мелодиями и получать радость от пережитого!» — рассказывает режиссер фильма LTV Зита Каминска.
В фильме участвуют музыканты и деятели, связанные с музыкой: Андрис Кейшс, Интарс Бусулис, Раймонд Мацатс, Улдис Мархилевич, Марис Бриежкалнс, Мартиньш Эглиенс, Анда Задовска, Мара Эглите и другие.
Моменты из жизни Раймонда Паулса
В честь дня рождения Маэстро Раймонда Паулса зрителям LTV1 будет предложена специальная программа:
- 10 января в 13.30 — документальный фильм «Вечный двигатель. Раймонд Паулс» (2021), а в 21.10 — музыкальное шоу «Перепой меня!» с музыкой Раймонда Паулса.
- 11 января в 11.40 — документальный фильм «Раймонд Паулс. Портрет с музыкой» (1977).
- 12 января в 10.35 зрителям будет предложен документальный фильм «Быть Раймондом Паулсом» (2006).