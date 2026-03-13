"Дом ужасов" в Англии: мать десяти детей держала женщину с инвалидностью в рабстве четверть века
В Великобритании женщина почти четверть века держала у себя "домашнюю рабыню". Девушку с инвалидностью избивали, морили голодом и не выпускали из дома. Суд приговорил хозяйку к длительному тюремному сроку, сообщает ВВС.
В Великобритании суд приговорил 56-летнюю Аманду (Мэнди) Уиксон к 13 годам тюрьмы за то, что она более двух десятилетий удерживала у себя женщину с инвалидностью и подвергала ее жестокому обращению. Две трети срока осужденная должна провести в заключении.
По данным суда, жертва, имя которой не раскрывается и обозначается как К., попала в дом Уиксон в графстве Глостершир в 1996 году, когда ей было около 16 лет. Девушка происходила из неблагополучной семьи и имела когнитивные нарушения. С тех пор она фактически жила в рабстве.
Следствие установило, что на протяжении многих лет К. заставляли выполнять тяжелую домашнюю работу, почти не кормили и регулярно избивали. По словам прокуроров, женщину могли сталкивать с лестницы, окунать головой в унитаз, обливать отбеливателем и заливать в рот средство для мытья посуды. В результате побоев ей выбили зубы, а из-за постоянной уборки на коленях на ногах образовались большие мозоли.
Со временем жертву перестали выпускать даже во двор. Соседям хозяйка говорила, что девушка якобы переехала в Шотландию. Комната К., по описанию полиции, напоминала тюремную камеру, а условия в доме были антисанитарными.
О происходящем стало известно только в 2021 году, когда один из десяти детей Уиксон сообщил о ситуации полиции после того, как съехал от матери. При проверке правоохранители обнаружили женщину в истощенном состоянии и с многочисленными травмами. «Я не хочу здесь находиться. Я не чувствую себя в безопасности. Мэнди постоянно меня бьет», — сказала К. полицейским.
Сейчас пострадавшая живет в приемной семье, учится в колледже и уже смогла впервые за долгое время съездить в отпуск за границу. Однако последствия пережитого насилия остаются: женщину мучают ночные кошмары, тревожность и страх громких звуков. Ее так долго лишали еды и питья, что женщине было трудно понять, что не нужно просить разрешения поесть и попить. «Она чувствовала необходимость постоянно убираться и была неспособна расслабиться», — зачитал прокурор свидетельства опекунши.
Прокурор озвучил, сколько бы К. могла заработать, если бы Уиксон все эти году платила ей деньги за работу — это больше 100 тысяч фунтов (больше 115 тысяч евро).
Вынося приговор, судья отметил, что Уиксон «жестоко и систематически держала жертву в плену» и «сломила ее дух». По словам судьи, женщина фактически превратила К. в свою служанку и использовала ее, в том числе чтобы получать социальные пособия.
Сама пострадавшая заявила, что из-за своей мучительницы она «потеряла 25 лет жизни».