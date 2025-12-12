Удар по фанатам AliExpress, Shein и Temu: за каждую посылку из Китая вводят дополнительный сбор
С 1 июля 2026 года в ЕС введут сбор в размере 3 евро за каждую низкоценовую посылку, главным образом из Китая. Мера касается главным образом тех, кто делает заказы на небольшие суммы на популярных торговых платформах.
Министры финансов государств Европейского союза в пятницу договорились с 1 июля 2026 года ввести сбор в размере 3 евро за низкоценовые посылки, которые ежегодно поступают в страны блока главным образом из Китая. Однако этот сбор будет временным и будет действовать до 2028 года, когда для всех товаров, импортируемых в ЕС, будет введена таможенная пошлина, независимо от их стоимости.
Министр финансов Франции Ролан Лекюр высоко оценил введение этого сбора, назвав его большой победой для Европейского союза. «Европа предпринимает конкретные шаги, чтобы защитить свой единый рынок, потребителей и суверенитет», — заявил министр.
Европейские розничные торговцы утверждают, что они сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со стороны зарубежных платформ, таких как AliExpress, Shein и Temu, которые, по их мнению, часто не соблюдают строгие требования ЕС по торговле товарами.
В настоящее время в ЕС действует бестаможенный режим для отправлений стоимостью до 150 евро, направляемых непосредственно потребителям, часто через такие платформы, как китайские Temu и Shein. По данным Европейской комиссии, в прошлом году в ЕС было импортировано 4,6 миллиарда отправлений стоимостью до 150 евро, то есть более 12 миллионов отправлений в день. Кроме того, 91% всех таких мелких посылок в прошлом году поступило из Китая.