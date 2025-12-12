Удар по фанатам AliExpress, Shein и Temu: за каждую посылку из Китая вводят дополнительный сбор

В настоящее время в ЕС действует бестаможенный режим для отправлений стоимостью до 150 евро, направляемых непосредственно потребителям, часто через такие платформы, как китайские Temu и Shein. По данным Европейской комиссии, в прошлом году в ЕС было импортировано 4,6 миллиарда отправлений стоимостью до 150 евро, то есть более 12 миллионов отправлений в день. Кроме того, 91% всех таких мелких посылок в прошлом году поступило из Китая.