"Нас заставляют платить за то, чего мы не хотим!" Люди возмущены - отказаться от новой услуги Bite почти невозможно
Многие клиенты мобильного оператора Bite в последние недели выразили недовольство тем, что с 1 января 2026 года им автоматически будет подключена новая услуга — "Bite pamatkomplekts" ("Базовый комплект Bite"). Хотя ежемесячная плата составляет всего 1,98 евро, возмущение вызвал тот факт, что отказаться от этой услуги невозможно. В результате Центр защиты прав потребителей возбудил против оператора мобильной связи административное дело.
Руководитель отдела корпоративных отношений и связей с общественностью компании Bite Latvija Уна Ахуна-Озола поясняет, что "Bite pamatkomplekts" — это набор административных и обслуживающих услуг, объединяющий несколько услуг для удобства клиентов, убирая множество отдельных платежей и обеспечивая предсказуемую цену — 1,98 евро в месяц.
Представитель компании напоминает, что в комплект входит не только блокировка мошеннических звонков, но, например, также замена SIM-карты, перерегистрация договоров, звонки в центр обслуживания клиентов и техническая помощь, смена адреса оптического интернета, временное отключение услуги и другие услуги, за которые ранее могло потребоваться заплатить до 25 евро.
Плати или уходи!
Тем временем жители, несмотря на то, что сумма — чуть меньше двух евро — и не выглядит огромной, возмущены тем, что им не дают возможности отказаться от услуги, если она им не нужна. Одна из клиенток оператора, Даце, охарактеризовала ситуацию как "борьбу с многоголовой гидрой". Она рассказала, что пыталась отказаться от услуги, позвонив в центр поддержки Bite. Там ей объяснили, что отказаться от "Bite pamatkomplekts" невозможно. Если клиента не устраивает предложение, то единственный вариант — полностью отказаться от всех услуг оператора.
"Получается, что нас заставляют платить за услугу, которую мы не хотим!" — возмущена клиентка.
Но если клиент настаивает на том, что не хочет полностью прекращать сотрудничество, сотрудник центра, оценив историю клиента, предлагает альтернативное решение. "Однако эта так называемая уступка скрывает новые финансовые обязательства", - отмечает женщина. Ей, например, предложили скидку на интернет. Согласившись, клиент заключает новый договор минимум на год. В случае досрочного расторжения применяется штраф более 100 евро. Серьезные опасения вызывает и ценовая политика после окончания периода скидок: первые 24 месяца оплата может составлять пару евро, но затем вырастает почти в пять раз.
Клиентка также указывает на негативный опыт с услугой "Antivirus Plus". Изначально ее подключили бесплатно, обещав заранее прислать предупреждающее SMS перед окончанием бесплатного периода. На деле сообщение не пришло, и услуга автоматически стала платной, а ее стоимость включили в счет.
Подобные жалобы публично выразили и другие клиенты оператора. Некоторые отмечают, что даже официальные заявления с э-подписью игнорируются. Одна клиентка в Threads пишет, что компания не отвечала на ее заявление две недели. После публичной жалобы в соцсетях представители компании связались с ней по телефону "для обсуждения вопроса", хотя клиентка подчеркивает, что требовала лишь одного — отключить услугу, а не вести дискуссии.
Тем временем Лива рассказывает, что после звонков и угроз прекратить сотрудничество компания снизила ей счет на два евро, оставив при этом новую услугу активной.
В Facebook свою непонятную ситуацию описала Дайна. Женщина отмечает, что у нее вообще нет мобильного подключения Bite, которое могло бы представлять риск телефонного мошенничества, — только старый ТВ-декодер Baltcom и подключение, управление которым когда-то перешло к Bite. Она подчеркивает, что не может быть ответственна за случаи, в которых мошенники получают данные клиентов по ошибке самой компании — это не тот риск, который должен ложиться на ее кошелек. Связавшись с консультанткой компании, она узнала, что доплата применяется ко всем счетам независимо от вида услуги.
После жалоб клиентов PTAC возбудил административное дело
После того как Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил жалобы клиентов Bite о том, что оператор автоматически подключает дополнительные услуги без согласия потребителей, он начал оценивать эту практику и проверять ее соответствие нормативным актам.
Сегодня же стало известно, что PTAC, учитывая жалобы, полученные в ноябре, возбудил административное дело против мобильного оператора Bite Latvija за автоматическое подключение услуги «Bite pamatkomplekts». В учреждении отмечают, что активно общается с поставщиком услуг: запрашивает письменные объяснения, анализирует их, а также встречается с представителями Bite Latvija.
PTAC напоминает: Закон об электронных коммуникациях позволяет поставщику услуг повышать ежемесячную плату за интернет, телефон или другие услуги электронных коммуникаций. Однако поставщик не имеет права подключать дополнительные услуги, которые не являются электронными услугами связи, без активного согласия клиента.
PTAC призывает потребителей, которые не согласны с предложением, но хотят продолжить договорные отношения, в письменной форме обратиться к Bite Latvija, сообщив о своих возражениях и потребовав исполнения договора в соответствии с ранее согласованными условиями. Если предлагается новое предложение, PTAC призывает тщательно оценить, соответствует ли оно интересам клиента.
Одновременно PTAC призывает следить за новейшей информацией на домашней странице PTAC и в аккаунтах учреждения в социальных сетях в начале следующей недели. На данный момент в переговорах достигнута договоренность, что Bite Latvija предоставит PTAC окончательный ответ в начале следующей недели. После его получения PTAC проинформирует потребителей о дальнейших действиях учреждения.