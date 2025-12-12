"Нас заставляют платить за то, чего мы не хотим!" Люди возмущены - отказаться от новой услуги Bite почти невозможно

Тем временем жители, несмотря на то, что сумма — чуть меньше двух евро — и не выглядит огромной, возмущены тем, что им не дают возможности отказаться от услуги, если она им не нужна. Одна из клиенток оператора, Даце, охарактеризовала ситуацию как "борьбу с многоголовой гидрой". Она рассказала, что пыталась отказаться от услуги, позвонив в центр поддержки Bite. Там ей объяснили, что отказаться от "Bite pamatkomplekts" невозможно. Если клиента не устраивает предложение, то единственный вариант — полностью отказаться от всех услуг оператора.