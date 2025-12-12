Турист пропал в Беларуси на три месяца: эксперт призывает отказаться от поездок на восток, а ездить по Латвии или Польше
Поездки на отдых в Россию и Беларусь по-прежнему связаны с реальными рисками, а ограничивать только организованные туры — ошибочно, считает доцент Бизнес-высшей школы Turība и председатель правления Ассоциации туристических агентств и операторов Латвии Эрик Лингеберзиньш.
«Мы как ассоциация с февраля, когда появилась тема об ограничении организованных поездок, говорим, что настоящая проблема — это регулярные перевозки, и запрет только организованных путешествий фактически из-за нескольких компаний является плохим прецедентом с точки зрения предпринимательской деятельности и вмешательства государства в конкретную бизнес-нишу, при этом оставляя возможность этим пассажирам передвигаться», — заявил Линегберзиньш.
Он добавил, что ассоциация объясняла своим членам, насколько сложен процесс возвращения в Латвию, если кто-то остается в России или Беларуси, и насколько ограничены сейчас возможности государства помогать этим людям. «Мы очень надеемся, что в связи с последним пакетом санкций мы как государство всё-таки сможем двигаться к тому, чтобы значительно ограничить и регулярные пассажирские перевозки», — отметил Линегберзиньш.
Он привел и конкретный пример, который показывает, какие риски возникают, если люди все же выбирают поездки как в Россию, так и в Беларусь: «Поехав на выходные в Беларусь, человек отстал от группы, а в телефоне у него оказалась переписка о том, как он ездит к белорусам, что там и как там. Он отделяется от группы, служба безопасности замечает одного латвийского туриста — и затем три месяца без какой-либо возможности связаться, человек пропадает, и только по стечению обстоятельств информация передается дальше, и начинают пытаться его вернуть обратно».
Он подчеркнул, что ассоциация поддерживает призывы Министерства иностранных дел воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь: «Вопрос в том, что мы выбираем. Есть отличные путешествия, куда можно поехать — по странам Балтии, по Латвии, можно не ездить три раза в год, а один раз в год съездить в аквапарки Польши. Мы действительно очень настойчиво призывали и поддерживаем все обращения Министерства иностранных дел перестать ездить в Россию и Беларусь».