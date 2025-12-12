Турист пропал в Беларуси на три месяца: эксперт призывает отказаться от поездок на восток, а ездить по Латвии или Польше

Он привел и конкретный пример, который показывает, какие риски возникают, если люди все же выбирают поездки как в Россию, так и в Беларусь: «Поехав на выходные в Беларусь, человек отстал от группы, а в телефоне у него оказалась переписка о том, как он ездит к белорусам, что там и как там. Он отделяется от группы, служба безопасности замечает одного латвийского туриста — и затем три месяца без какой-либо возможности связаться, человек пропадает, и только по стечению обстоятельств информация передается дальше, и начинают пытаться его вернуть обратно».