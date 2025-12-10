Спецслужбы: Россия планировала взорвать самолеты, летевшие из Европы в США
Европейские спецслужбы раскрыли масштабную диверсионную сеть России: готовились взрывы в логистических центрах и атаки на пассажирские самолеты в США, что могло привести к массовым жертвам и глобальному кризису.
Европейские разведслужбы обнаружили, что российская сеть саботажа готовилась взорвать пассажирские самолеты, летевшие в США. По данным Financial Times, конфискованных взрывчатых веществ было достаточно, чтобы организовать взрывы в воздухе — атаку, подобную той, что произошла 11 сентября 2001 года. Раскрытая операция была частью более широкой гибридной кампании, которую Москва ведет в Европе. Несколько отдельных инцидентов теперь складываются в единую картину эскалации.
Аналитики утверждают, что гибридные атаки России выходят за рамки реакции на войну в Украине и свидетельствуют о подготовке к возможному крупному конфликту.
Оценки разведслужб перекликаются с докладом НАТО-2023, где прогнозируется готовность России к войне с Европой до 2029 года.
Ключевым элементом схемы были взрывы в логистических центрах DHL в Польше, Германии и Великобритании. Посылки с магниевыми детонаторами отправлялись из Литвы. Европейские службы выяснили, что это был лишь первый этап. Следующим шагом должен был стать подрыв самолетов на маршрутах в США, что привело бы к массовым жертвам и глобальному потрясению.
Разведка также фиксирует активность российских агентов, изучающих мосты и железнодорожную инфраструктуру Европы. В Польше удалось предотвратить взрыв на железной дороге Варшава–Люблин.
Эксперты подчеркивают, что спецслужбы предотвратили и другие диверсии: поджоги, попытки разрушить дамбы и нарушения в водоснабжении. Известные случаи — лишь часть угроз. Москва активно вербует граждан Восточной Европы и местных преступников, управляя операциями дистанционно, через курьеров и криптовалюту.
Германия утверждает, что отдельные небольшие инциденты являются частью целенаправленной кампании Кремля. Аналитики сравнивают нынешние действия РФ с методами КГБ. По их словам, Европа уже находится в "предвоенной" фазе, описанной в советских сценариях.