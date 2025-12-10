Спецслужбы: Россия планировала взорвать самолеты, летевшие из Европы в США

Ключевым элементом схемы были взрывы в логистических центрах DHL в Польше, Германии и Великобритании. Посылки с магниевыми детонаторами отправлялись из Литвы. Европейские службы выяснили, что это был лишь первый этап. Следующим шагом должен был стать подрыв самолетов на маршрутах в США, что привело бы к массовым жертвам и глобальному потрясению.