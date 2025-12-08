Инициатива Латвии по прекращению пассажирских перевозок в Россию и Беларусь вызвала обсуждение в Литве
Латвия готовит решение о прекращении регулярного пассажирского сообщения с Россией и Беларусью, мотивируя его вопросами безопасности. В Литве эту инициативу восприняли как сигнал к обсуждению: министр внутренних дел заявил, что подобная мера заслуживает рассмотрения.
В связи с намерениями Латвии остановить регулярное пассажирское сообщение с Россией и Беларусью литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович говорит, что применение этой меры в Литве следует рассмотреть. «Это, безусловно, возможно, одна из таких мер. Вопрос лишь в том, как она повлияет на белорусский режим – болезненно или не очень, и, возможно, усилит враждебные настроения по отношению к Европейскому союзу и другим странам. Думаю, в данном случае это, безусловно, стоит рассмотреть», – сказал министр.
Кондратович намерен обсудить этот вопрос со своими польскими и латвийскими коллегами в Брюсселе на этой неделе. «Мы обсудим этот вопрос сообща. Потому что здесь, я думаю, необходимо совместное решение не только Латвии, но и Литвы с Польшей. Нужно посмотреть, каким будет общий подход», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта и коммуникаций Латвии уже готовит проект по прекращению регулярных рейсов в Беларусь и Россию. По словам министра транспорта Латвии Атиса Швинки, распоряжение будет обосновано соображениями безопасности и будет предусматривать возможность пересмотра решения в случае изменения ситуации. Министр отметил, что подобное постановление кабинета министров приостановило бы регулярные пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь, аннулировало действующие разрешения перевозчиков или предоставило бы основания для отказа их продлить.
По словам руководителя Отдела транспортной деятельности Литовской администрации безопасности на транспорте Виргиниюса Чишкаускаса, в настоящее время из Литвы в Беларусь действуют 24 маршрута. «Они отправляются из Литвы через открытые пункты пропуска 25 раз в день. 25 раз можно выехать из Литвы и столько же раз вернуться обратно», — сообщил он BNS.