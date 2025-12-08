Инициатива Латвии по прекращению пассажирских перевозок в Россию и Беларусь вызвала обсуждение в Литве

В связи с намерениями Латвии остановить регулярное пассажирское сообщение с Россией и Беларусью литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович говорит, что применение этой меры в Литве следует рассмотреть. «Это, безусловно, возможно, одна из таких мер. Вопрос лишь в том, как она повлияет на белорусский режим – болезненно или не очень, и, возможно, усилит враждебные настроения по отношению к Европейскому союзу и другим странам. Думаю, в данном случае это, безусловно, стоит рассмотреть», – сказал министр.