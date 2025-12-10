В России будут блокировать телефонные звонки из Латвии и ряда других стран

В последние месяцы на фоне лоббирования государственного мессенджера Max российские власти последовательно вводят ужесточения, касающиеся работы мессенджеров и других онлайн-сервисов, а также телефонной связи. Так, в августе в РФ ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. После этого в Госдуме заявили, что мошенники якобы перешли на стационарную связь и в рамках борьбы с ними предложили рассмотреть идею блокировки международной связи на стационарных телефонах.