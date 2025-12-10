В России будут блокировать телефонные звонки из Латвии и ряда других стран
Правительство РФ занимается внедрением блокировки телефонных звонков из "недружественных" стран. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По информации DW, планируется ввести запрет на международные входящие звонки "без согласия абонента" и их обязательную маркировку. Также предполагается ввести детские сим-карты, с которыми родители получат возможность "защитить детей от нежелательного контента" без необходимости подачи дополнительных заявлений.
В последние месяцы на фоне лоббирования государственного мессенджера Max российские власти последовательно вводят ужесточения, касающиеся работы мессенджеров и других онлайн-сервисов, а также телефонной связи. Так, в августе в РФ ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. После этого в Госдуме заявили, что мошенники якобы перешли на стационарную связь и в рамках борьбы с ними предложили рассмотреть идею блокировки международной связи на стационарных телефонах.
В начале декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сервис видеосвязи от Apple - FaceTime, обосновав это тем, что его якобы используют в преступных целях. В ноябре министерство цифрового развития РФ сообщило, что возвращающимся из-за границы гражданам будут на сутки блокировать мобильный интернет и отправку СМС.
В последней редакции перечня "недружественных", с точки зрения российских властей, значатся 47 государств и территорий. В том числе, все страны Евросоюза, включая Латвию.