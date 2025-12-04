PTAC: продажа турпакетов в Россию запрещена, поездки признаны высокорискованными
PTAC призывает не приобретать турпоездки в Россию и Беларусь из-за угроз безопасности.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) информирует о запрете для туроператоров и туристических агентств организовывать, предлагать и рекламировать туристические услуги, конечным пунктом назначения которых является Россия.

Запрещается предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России:

  • услуги туристических агентств и туроператоров, в том числе услуги, которые они оказывают для пассажирских поездок, а также аналогичные услуги;
  • предоставление информации о поездках, консультационные и планировочные услуги;
  • услуги, связанные с организацией путешествий, размещением, перевозкой пассажиров и их багажа;
  • услуги по оформлению билетов;
  • услуги туристических гидов;
  • рекламные услуги, связанные с вышеупомянутыми услугами.

Указанные ограничения установлены в соответствии с изменениями в Регламенте Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 года о ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, принятыми 24 октября 2025 года.

Основные риски, которые должны учитывать путешественники:

  • Существует риск необоснованного задержания путешественников или столкновения с другими юридическими проблемами;
  • Ограниченные возможности оказания консульской помощи;
  • Отсутствие верховенства права и непропорционально строгие наказания;
  • Из-за отсутствия правовых гарантий возможности Латвии помочь своим гражданам будут крайне ограничены;
  • Репатриация путешественников будет затруднена или даже невозможна;
  • Существуют риски вербовки с целью получения разведывательной информации о Латвии.

PTAC призывает потребителей не приобретать туристические услуги, конечным пунктом назначения которых являются Россия и Беларусь.

