PTAC призывает не приобретать турпоездки в Россию и Беларусь из-за угроз безопасности.
Сегодня 14:15
PTAC: продажа турпакетов в Россию запрещена, поездки признаны высокорискованными
Центр защиты прав потребителей (PTAC) информирует о запрете для туроператоров и туристических агентств организовывать, предлагать и рекламировать туристические услуги, конечным пунктом назначения которых является Россия.
Запрещается предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России:
- услуги туристических агентств и туроператоров, в том числе услуги, которые они оказывают для пассажирских поездок, а также аналогичные услуги;
- предоставление информации о поездках, консультационные и планировочные услуги;
- услуги, связанные с организацией путешествий, размещением, перевозкой пассажиров и их багажа;
- услуги по оформлению билетов;
- услуги туристических гидов;
- рекламные услуги, связанные с вышеупомянутыми услугами.
Указанные ограничения установлены в соответствии с изменениями в Регламенте Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 года о ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, принятыми 24 октября 2025 года.
Основные риски, которые должны учитывать путешественники:
- Существует риск необоснованного задержания путешественников или столкновения с другими юридическими проблемами;
- Ограниченные возможности оказания консульской помощи;
- Отсутствие верховенства права и непропорционально строгие наказания;
- Из-за отсутствия правовых гарантий возможности Латвии помочь своим гражданам будут крайне ограничены;
- Репатриация путешественников будет затруднена или даже невозможна;
- Существуют риски вербовки с целью получения разведывательной информации о Латвии.
PTAC призывает потребителей не приобретать туристические услуги, конечным пунктом назначения которых являются Россия и Беларусь.