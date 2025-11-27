Латвия готовится менять правила поездок в Россию и Беларусь: решение уже на столе
27 ноября 2025 года в Сейме рассматривался запрос депутатов Национального объединения к министру сообщения Атису Швинке «О пассажирских перевозках в страны-агрессоры — Россию и Беларусь».
Министерство сообщения совместно с Автотранспортной дирекцией рассмотрело запрос, и министр сообщения Атис Швинка предоставляет следующий комментарий. «Россия и Беларусь осуществляют против Латвии и её союзников элементы гибридной войны, в том числе вербовку людей. С первого дня, вступив в должность, я занимаю в этом вопросе жёсткую позицию: ограничение пассажирских перевозок является важной частью укрепления государственной безопасности, - отмечает министр сообщения Атис Швинка. - Я начал системную работу по снижению этих рисков: не продлеваю лицензии, прекратил нерегулярные рейсы и запустил процесс остановки регулярных пассажирских перевозок».
В Латвии существуют три вида пассажирских перевозок: нерегулярные (по заказу), регулярные (по расписанию), а также нерегулярные перевозки в транзите через территорию Латвии.
Нерегулярные пассажирские перевозки в страны-агрессоры (как прямые, так и транзитные) запрещены с 1 ноября 2025 года. Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации предприятия или транспортного средства.
Что касается прекращения регулярных перевозок — в настоящее время выполняются три маршрута в Россию и три маршрута в Беларусь — разрабатывается проект постановления Кабинета министров. Этот документ необходим для введения ограничений на регулярные международные автобусные перевозки, в том числе для аннулирования существующих разрешений на маршруты или непродления срока их действия. Постановление Кабинета министров будет обосновано соображениями безопасности и предусмотрит возможность пересмотра решения, если ситуация изменится, однако, чтобы избежать финансовых претензий к государству, его нужно подготовить юридически безупречно.
В качестве долгосрочного решения Министерство сообщения рассматривает необходимость внесения изменений в нормативное регулирование, включив оценку рисков безопасности как основание для ограничения или остановки выдачи разрешений.
Следует также учитывать, что в Литве сейчас обслуживаются 29 регулярных международных автобусных маршрутов в Россию и Беларусь, тогда как в Эстонии — только транзитные рейсы (главным образом в Санкт-Петербург). Единый и согласованный подход стран Балтии и ЕС к ограничениям пассажирских перевозок был бы важным, чтобы такие ограничения действительно оказали устойчивое влияние на безопасность в регионе.