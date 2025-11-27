Латвия готовится менять правила поездок в Россию и Беларусь: решение уже на столе

Что касается прекращения регулярных перевозок — в настоящее время выполняются три маршрута в Россию и три маршрута в Беларусь — разрабатывается проект постановления Кабинета министров. Этот документ необходим для введения ограничений на регулярные международные автобусные перевозки, в том числе для аннулирования существующих разрешений на маршруты или непродления срока их действия. Постановление Кабинета министров будет обосновано соображениями безопасности и предусмотрит возможность пересмотра решения, если ситуация изменится, однако, чтобы избежать финансовых претензий к государству, его нужно подготовить юридически безупречно.