Рельсы на границе хотят разобрать: Латвия готова перерезать "железную пуповину" с Россией

На востоке, в направлении российской границы существуют два железнодорожных коридора: первый - это линия "Резекне II - Зилупе - государственная граница" продолжением в направлении России до Пыталово и Москвы. Вторая линия "Резекне II - Карсава - государственная граница" соединяет Латгале с направлением на Псков. В свою очередь, железнодорожное сообщение с Беларусью обеспечивает линия "Даугавпилс - Индра - государственная граница" в направлении Полоцка. Кроме того, участок пути "Карсава - государственная граница" в направлении Пыталово на протяжении многих километров проходит непосредственно параллельно границе. В программе отмечается, что это одна из самых стратегически важных железных дорог в регионе.