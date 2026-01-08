Послом США в Латвии назначили спонсора Трампа без опыта дипломатической работы
Сенат США утвердил Мелиссу Арджирос на должность посла в Латвии. У дипломата нет опыта работы, зато она известна как крупный донор Республиканской партии.
Сенат США утвердил на должность посла в Латвии Мелиссу Арджирос, сообщается на сайте Сената.
Как сообщает американская пресса, у Арджирос нет предыдущего дипломатического опыта, однако она пожертвовала 2 млн долларов на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа.
Согласно биографии Арджирос на сайте Госдепартамента США, она является инвестором в сфере недвижимости из Калифорнии. Арджирос занимала различные должности в семейной компании Arnel & Affiliates, в том числе была ее вице-президентом.
Мелисса Арджирос также является одним из исполнительных директоров фонда семьи Арджирос, который занимается благотворительностью в различных сферах. Она принимала участие в работе ряда общественных организаций, включая фонд Рональда Рейгана и фонд Ричарда Никсона.
В США на должность послов назначаются не только карьерные дипломаты, но и сторонники партий, например, в 2004 году тогдашний президент Джордж Буш-младший назначил послом в Латвии активистку Республиканской партии Кэтрин Тодд Бейли.