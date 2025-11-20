"Сдайте в металлолом колею России": эксперт призывает Латвию демонтировать пути у границы

Отвечая на вопрос о различных российских провокациях на Западе, эксперт соглашается, что они направлены на проверку ответных действий НАТО и стран альянса, как коллективных, так и индивидуальных. "Я думаю, это признак того, что России не удается достичь своих целей в Украине, поэтому им нужно что-то еще, о чем можно поговорить со своим народом. Все это в значительной степени связано с местной аудиториейц. Какое послание Кремль может направить всей России? Они до сих пор не победили в Украине. Они продолжают говорить, что победят, но они не побеждают. Им нужен новый нарратив", - говорит Смит.