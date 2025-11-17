Некоторые готовы сотрудничать даже за 15 евро: как Россия продвигает свои нарративы в странах Балтии
Россия усиливает дезинформационные и пропагандистские операции в странах Балтии и все активнее старается вовлечь в них молодых людей, которые готовы выполнять задания даже за небольшие суммы денег, сообщает передача LTV "De facto".
Спецслужбы России для распространения созданных ими нарративов используют и жителей Латвии, которых удается завербовать через каналы в Telegram или во время визитов в Россию. Типичные исполнители таких заданий — люди с низкими доходами и молодые люди, которые хотят подзаработать.
В начале ноября в Эстонии был арестован видеооператор и блогер Олег Беседин, который создавал фильмы и сюжеты, совпадавшие с кремлевской риторикой и прикрывавшиеся аргументами о свободе слова. «Беседина подозревают в участии в кампаниях информационного влияния, сотрудничестве с людьми, которые живут и действуют в России. Речь идет не только о выражении собственного мнения об Эстонии или других странах Балтии — он делал это во взаимодействии с людьми в России. По нашим подозрениям, эти люди специализируются на информационных кампаниях», — пояснил прокурор Эстонии Таави Пэрн.
Общая аудитория Беседина в соцсетях YouTube и Facebook составляла около 250 тысяч человек. Бывший российский пропагандист, гражданин Латвии Марат Касем оценил задержание как серьезный удар по кремлевской пропаганде, так как Беседину удавалось распространять нужные нарративы тогда, когда другие российские пропагандисты сталкивались с блокировками.
Одним из наиболее заметных создателей кремлевского пропагандистского контента является бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, скрывшийся из Латвии и теперь возглавляющий в Институте стран СНГ в России балтийское направление. В сентябре этот институт проводил заседание, на котором вновь раскритиковал предполагаемые притеснения соотечественников и русского языка в Латвии. К притеснению они относят и экзамены по государственному языку, которые должны сдавать проживающие в Латвии граждане России.
По оценке латвийских спецслужб, Россия прилагает большие усилия, чтобы ее пропаганда и дезинформация достигали латвийского общества и влияли на него. «Фонд поддержки и защиты соотечественников, проживающих за границей, находящийся в ведении МИД России, по-прежнему используется для финансирования российских влияния в странах Балтии. Фонд также оплачивает услуги адвокатов в судебных процессах против пророссийских активистов», — сообщает Бюро по защите Сатверсме (SAB).
В свою очередь, Служба государственной безопасности отмечает, что не исключает попыток России обеспечивать финансирование латвийских пророссийских активистов через наличные деньги, криптовалюты, а также новые организации, формально не связанные с правительством РФ и не подпадающие под санкции.
Как отмечает передача, хотя пропагандистские послания создаются спецслужбами в России, для их распространения они вербуют распространителей и в Латвии. По словам специального прокурора Генпрокуратуры Мартиньша Янсонса, фиксируются случаи, когда через длинную цепочку посредников российские спецслужбы передают задания через Telegram — например, распечатать листовки с уничижительными сообщениями о латвийском государстве и службах безопасности и расклеить их в городах Латвии. Появляются и задания распространять тексты на украинском языке, создавая ложное впечатление, что проживающие в Латвии украинцы выступают против русскоязычных.
Для таких «работ» обычно вербуют молодежь, людей без стабильных доходов, тех, кого мотивируют деньги, а не идеология. «Таким образом, за 15 евро, а иногда за 100, 200 или 500 евро люди готовы рисковать уголовной ответственностью», — отметил Янсонс.
Если доказательства сотрудничества с Россией убедительны, возбуждается уголовный процесс по статье о помощи иностранному государству в действиях против Латвии. С 2022 года по этой статье начато 14 уголовных процессов. Большая часть дел находится на стадии расследования. Два дела закрыты, одно завершено с вынесением прокурорского предписания о наказании, еще одно дело рассмотрено судом.