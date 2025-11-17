Некоторые готовы сотрудничать даже за 15 евро: как Россия продвигает свои нарративы в странах Балтии

В начале ноября в Эстонии был арестован видеооператор и блогер Олег Беседин, который создавал фильмы и сюжеты, совпадавшие с кремлевской риторикой и прикрывавшиеся аргументами о свободе слова. «Беседина подозревают в участии в кампаниях информационного влияния, сотрудничестве с людьми, которые живут и действуют в России. Речь идет не только о выражении собственного мнения об Эстонии или других странах Балтии — он делал это во взаимодействии с людьми в России. По нашим подозрениям, эти люди специализируются на информационных кампаниях», — пояснил прокурор Эстонии Таави Пэрн.