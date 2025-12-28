В мире появилась еще одна страна - первое государство признало ее независимость
фото: Shutterstock
Самопровозглашенная республика Сомалиленд появилась в 1991 году.
В мире

В мире появилась еще одна страна - первое государство признало ее независимость

Отдел новостей

Otkrito.lv

Израиль стал первой страной, официально признавшей отколовшийся от Сомали Сомалиленд независимым государством. Об этом сообщает BBC.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в соцсети X, что стороны установят «полные дипломатические отношения, включая назначение послов и открытие посольств». «Поручил своему министерству предпринять немедленные действия для институционализации связей между нашими двумя странами в целом ряде областей», — добавил он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен немедленно расширить сотрудничество с Сомалилендом в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и технологий.

Международно признанный президент Сомали Хамза Абди Барре назвал шаг Израиля преднамеренным посягательством на суверенитет его страны.

Международно признанная территория Сомали охватывает все побережье Африканского рога, но в реальности правительство в Могадишо контролирует лишь малую часть страны. Северная половина находится под контролем двух сепаратистских образований — Сомалиленда и Пунтленда, между которыми сохраняются спорные зоны.

Самопровозглашенная республика Сомалиленд появилась в 1991 году в ходе войны против сомалийского диктатора Сиада Барре. Здесь живут почти шесть миллионов человек; регион занимает стратегическое положение на побережье Аденского залива, имеет собственную полицию, валюту и паспорта. На протяжении десятилетий Сомалиленд оставался в изоляции и нередко оказывался в центре территориальных споров с участием Сомали, Эфиопии и Египта.

Темы

ИзраильБиньямин НетаньяхуBBCСомалиМогадишо

Другие сейчас читают