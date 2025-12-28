В мире появилась еще одна страна - первое государство признало ее независимость

Самопровозглашенная республика Сомалиленд появилась в 1991 году в ходе войны против сомалийского диктатора Сиада Барре. Здесь живут почти шесть миллионов человек; регион занимает стратегическое положение на побережье Аденского залива, имеет собственную полицию, валюту и паспорта. На протяжении десятилетий Сомалиленд оставался в изоляции и нередко оказывался в центре территориальных споров с участием Сомали, Эфиопии и Египта.