В мире появилась еще одна страна - первое государство признало ее независимость
Израиль стал первой страной, официально признавшей отколовшийся от Сомали Сомалиленд независимым государством. Об этом сообщает BBC.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в соцсети X, что стороны установят «полные дипломатические отношения, включая назначение послов и открытие посольств». «Поручил своему министерству предпринять немедленные действия для институционализации связей между нашими двумя странами в целом ряде областей», — добавил он.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен немедленно расширить сотрудничество с Сомалилендом в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и технологий.
I was glad to speak just now with the President of Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, on this important day for both countries.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 26, 2025
Over the past year, based on an extensive and ongoing dialogue, relations between Israel and Somaliland have taken shape. Following the decision… pic.twitter.com/jHnfIPpoyR
Международно признанный президент Сомали Хамза Абди Барре назвал шаг Израиля преднамеренным посягательством на суверенитет его страны.
Международно признанная территория Сомали охватывает все побережье Африканского рога, но в реальности правительство в Могадишо контролирует лишь малую часть страны. Северная половина находится под контролем двух сепаратистских образований — Сомалиленда и Пунтленда, между которыми сохраняются спорные зоны.
Самопровозглашенная республика Сомалиленд появилась в 1991 году в ходе войны против сомалийского диктатора Сиада Барре. Здесь живут почти шесть миллионов человек; регион занимает стратегическое положение на побережье Аденского залива, имеет собственную полицию, валюту и паспорта. На протяжении десятилетий Сомалиленд оставался в изоляции и нередко оказывался в центре территориальных споров с участием Сомали, Эфиопии и Египта.