Действительно ли в СССР квартиры раздавали бесплатно: за сколько можно было приобрести жилье
В наши дни часто можно услышать утверждение, что в СССР жилье всем работающим людям предоставляли бесплатно. Это правда, но лишь отчасти... Сколько стоили квартиры в 70-х годах, а также в другие периоды существования СССР, и кто и как мог стать владельцем жилья?
В Советском Союзе существовало два вида квартир — государственные и кооперативные. Жилье первого типа действительно «предоставляли», но при определенных условиях, тогда как квадратные метры второго типа можно было приобрести самостоятельно, если на это были средства.
Государственное жилье
Чтобы получить квартиру от государства, нужно было встать в очередь, и приоритет в этой очереди определялся в зависимости от количества членов семьи, наличия детей, занимаемой должности претендента, а также отрасли и предприятия, на котором он работал.
Выбрать район проживания было невозможно — за каждым заводом или другим учреждением была закреплена конкретная локация в определенной части города, и квартиру можно было получить только там.
Жилье предоставляли не сразу — своей очереди можно было ждать 3, 5, 10 или даже 15 лет. За это время люди часто успевали создать семью и у них рождались дети, но они по-прежнему жили вместе с родителями или переезжали в общежития. Чтобы не ждать так долго, советские граждане старались устроиться на работу в организации, которые сами строили дома для своих работников. Таким образом владельцем заветного ордера можно было стать сразу после завершения строительства дома и его ввода в эксплуатацию.
Нередко можно услышать мнение, что в СССР квартиры все же не предоставляли бесплатно — взамен человек отдавал свои силы, время и годы жизни, работая на заводе или в организации и ожидая получения жилья, а иногда и собственными руками участвовал в строительстве многоквартирного дома. Поэтому это нельзя однозначно назвать подарком государства.
Интересно, что квартира все равно не принадлежала самому человеку — он становился ее пожизненным арендатором. У него не было законных прав дарить или продавать жилье, и единственное, что не было запрещено, — это обмен. После смерти человека такое жилье могли унаследовать члены семьи, но если этого не происходило, квартира возвращалась государству. Полноценными собственниками жилья люди могли стать только после 1991 года, когда СССР прекратил существование — тогда квартиру можно было приватизировать, а затем продать или подарить другому лицу.
Кооперативное жилье
Вторым вариантом, который был доступен советским гражданам, желавшим стать собственниками своего жилья, была покупка квартиры. В 1958 году в СССР появились жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Вступая в такую организацию, человек вносил первоначальный взнос в размере 20–30% от стоимости жилья, а оставшуюся сумму выплачивал частями.
Важно, что советский гражданин, вступивший в кооператив, больше не мог вставать в очередь и претендовать на государственную квартиру, поэтому этот путь не был особенно популярным.
Кроме того, кооперативная квартира в СССР была сравнительно дорогой — ее цена менялась в зависимости от количества комнат, площади, района, города, региона, типа дома и множества других факторов.
Например, в период с 1970 по 1980 год, за десять лет, в центральных регионах СССР 1 квадратный метр стоил примерно 160 рублей, а на Севере и в других регионах с суровым климатом — до 200 рублей. Однокомнатную квартиру можно было приобрести за 5–6 тысяч рублей, трехкомнатную — примерно за 11 тысяч.
Сколько стоили квартиры в 1985 году, не секрет — по некоторым данным, в период с 1980 по 1990 год цены значительно выросли: за двухкомнатную квартиру площадью около 42 квадратных метров нужно было заплатить от 15 000 до 22 000 рублей.
Показательны и условия приобретения такого жилья — советскому гражданину сразу нужно было внести 20–30% от общей стоимости (например, если это была трехкомнатная квартира за 11 тысяч рублей, то наличными требовалось заплатить 2200–3300 рублей при средней месячной зарплате около 160–200 рублей), а оставшуюся сумму составлял ипотечный кредит сроком на 10–15 лет без процентов или со ставкой, не превышающей 2% в год.