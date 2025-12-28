Действительно ли в СССР квартиры раздавали бесплатно: за сколько можно было приобрести жилье

Жилье предоставляли не сразу — своей очереди можно было ждать 3, 5, 10 или даже 15 лет. За это время люди часто успевали создать семью и у них рождались дети, но они по-прежнему жили вместе с родителями или переезжали в общежития. Чтобы не ждать так долго, советские граждане старались устроиться на работу в организации, которые сами строили дома для своих работников. Таким образом владельцем заветного ордера можно было стать сразу после завершения строительства дома и его ввода в эксплуатацию.