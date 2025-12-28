"Они тоже люди": жительница Латвии напомнила, кому на самом деле тяжелее всего в декабре
В разгар праздничного сезона, когда одни наслаждаются длинными выходными, другие работают на пределе. Обсуждение в соцсетях напомнило: для продавцов декабрь — месяц постоянного стресса и человеческих конфликтов.
Жительница Латвии вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях, напомнив о том, что за праздничной суетой часто теряется простая вещь — уважение к людям, которые работают в торговых залах. Пока многие отдыхают две недели подряд, продавцы и консультанты сталкиваются с ажиотажем, перегрузкой и раздражением покупателей.
В своем посте женщина призвала покупателей быть внимательными и человечными. Она отметила, что декабрь — самый тяжелый месяц для работников магазинов: если торговый зал переполнен, стоит заранее знать, что нужно, быстро совершить покупку и не задерживать персонал. А если магазин пуст — не забывать благодарить за помощь и помнить, что по ту сторону прилавка стоит живой человек.
Esiet lūdzu iejūtīgi un cieņpilni pret veikala konsultantiem. Decembris ir ļoti smags mēnesis viņiem.— Strēle 🇱🇻 (@beni4a1) December 17, 2025
Ja ir pilns veikals, ziniet ko vajag, paņem, samaksā
Ja ir tukšs veikals pajautājiet ko vēlaties zināt un esat pateicīgi par palīdzību, lai atceras, ka viņi tomēr ir cilvēki.
В комментариях пользователи в целом поддержали эту мысль. Многие подчеркнули, что уважительное отношение к обслуживающему персоналу должно быть нормой не только в декабре. По мнению комментаторов, агрессия и высокомерие по отношению к продавцам говорят прежде всего о самих покупателях, а не о качестве сервиса.
Отдельно отмечалось, что в большинстве случаев продавцы не несут ответственности ни за цены, ни за ассортимент, ни за корпоративные правила. Тем не менее именно они чаще всего становятся объектом недовольства. Один из пользователей иронично добавил просьбу не требовать товары с верхних полок в крупных строительных магазинах, напоминая о физических и организационных ограничениях персонала.
В то же время звучали и более сдержанные мнения. Некоторые участники дискуссии заметили, что покупатель имеет право задать вопрос консультанту в любое время года — будь то декабрь, Пасха или разгар туристического сезона. Главное, по их словам, — адекватность и взаимное уважение.