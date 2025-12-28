"Они тоже люди": жительница Латвии напомнила, кому на самом деле тяжелее всего в декабре

Отдельно отмечалось, что в большинстве случаев продавцы не несут ответственности ни за цены, ни за ассортимент, ни за корпоративные правила. Тем не менее именно они чаще всего становятся объектом недовольства. Один из пользователей иронично добавил просьбу не требовать товары с верхних полок в крупных строительных магазинах, напоминая о физических и организационных ограничениях персонала.