В Латвии хотят ужесточить наказание за ущерб, нанесенный природе
Государственная служба леса (Valsts meža dienests - VMD) призывает дополнить Закон об административной ответственности четкими нормами о возмещении ущерба природным ресурсам.
В письме в Юридическую комиссию Сейма Государственная служба леса указывает, что в настоящее время часть четвертая статьи 153 закона предусматривает: должностное лицо, рассматривая дело об административном правонарушении, определяет обязанность возместить ущерб, причиненный природным ресурсам. Однако в законе не установлен срок возмещения такого ущерба, а также не предусмотрена возможность оплаты по частям или отсрочки платежа. Подобная возможность предусмотрена только в отношении уплаты денежного штрафа.
В службе отмечают, что на практике размер ущерба природным ресурсам часто значительно превышает назначенный денежный штраф, что затрудняет его добровольную оплату.
Для стимулирования возмещения ущерба ведомство предлагает установить конкретный срок его уплаты, а также предусмотреть возможность оплаты по частям или отсрочки платежа.
Государственная служба леса призывает Сейм оценить указанные предложения и дополнить законопроект соответствующими поправками, чтобы обеспечить более эффективную защиту природных ресурсов.
Ранее Otkrito.lv писал об огромных штрафах, которые грозят жителям Латвии за вред, нанесенный природе.