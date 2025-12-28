В Латвии хотят ужесточить наказание за ущерб, нанесенный природе

В письме в Юридическую комиссию Сейма Государственная служба леса указывает, что в настоящее время часть четвертая статьи 153 закона предусматривает: должностное лицо, рассматривая дело об административном правонарушении, определяет обязанность возместить ущерб, причиненный природным ресурсам. Однако в законе не установлен срок возмещения такого ущерба, а также не предусмотрена возможность оплаты по частям или отсрочки платежа. Подобная возможность предусмотрена только в отношении уплаты денежного штрафа.